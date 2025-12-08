08 december 2025
Avslöjandet bekräftat – talangen klar för VIF

Farouk Alaloush lämnar Hultsfreds FK till förmån för Vimmerby IF. Foto: Rickard Johnston

FOTBOLL 08 december 2025 13.23

Precis som vår tidning avslöjade under förra veckan är Farouk Alaloush klar för spel i Vimmerby IF nästa säsong.

Farouk Alaloush var med och förde upp Hultsfreds FK från division 6 till division 5 i höstas. Han vann den interna skytteligan med 13 fullträffar på 16 matcher och känner att han vill ta nästa steg och spela fotboll högre upp i seriesystemet.

Vår tidning avslöjade under förra veckan att mittfältaren väljer Vimmerby IF framför ögonen på Gullringens GoIF och Hultsfreds FK. På måndagen blev övergången officiell på klubbens sociala medier.

”Farouk är en väldigt spännande mittfältare med fin teknik och ett starkt driv på planen. Under den gångna säsongen har han tagit stora kliv i sin offensiva utveckling och skrivit in sig i målprotokollet allt oftare. Vi är övertygade om att Farouk kommer att tillföra både kreativitet och kvalité till vårt mittfält”, skriver VIF i ett inlägg på sociala medier.

VIF har så här långt gjort klart med nyförvärv: Enock Jörgensen från Gullringen och Farouk Alaloush från Hultsfred.

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

070 378 71 16

