AVSLÖJAR: Talangfull HFK-spelare har gjort sitt division 4-val

Farouk Alaloush har, enligt flera av varandra oberoende källor, bestämt sig för spel i Vimmerby IF nästa säsong. Foto: Rickard Johnston

Farouk Alaoush var med och förde upp Hultsfreds FK i division 5 i år. Till nästa säsong blir det en flytt till ett division 4-lag. Vår tidning kan avslöja att det blir spel i Vimmerby IF.

Hultsfreds FK:s 17-årige mittfältstalang Farouk Alaloush har haft ett lyckat fotbollsår med serieseger i division 6 och vinst i interna skytteligan med 13 fullträffar på 16 framträdanden.

Division 4-lagen Vimmerby IF och Gullringens GoIF och ytterligare några lag har visat intresse och uppvaktat honom efter säsongens slut.

Nu kan vår tidning avslöja att han har gjort sitt val inför nästa säsong. Enligt flera av varandra oberoende källor har Farouk Alaloush bestämt sig för att spela med Vimmerby IF 2026. Huvudpersonen själv vill inte bekräfta vår tidnings uppgifter.

– Jag har tränat med några klubbar. Gullringen och Vimmerby är mest aktuella och båda klubbarna har visat intresse för mig. Jag kan inte säga att jag är på någons sida just nu. Det jag kan gå ut med är att jag är nära ett beslut och att jag kanske i slutet av veckan har tagit ett beslut, säger Farouk Alaloush.

Du vill inte själv avslöja vilken klubb det blir?

– Nej, det återstår att se. Inombords är jag säker på vad jag vill, men inget är spikat. Jag är nära ett beslut och båda klubbarna är bra alternativ. Jag tror att jag har landat i ett beslut i slutet av veckan.

Jörgensen till VIF

Han har tackat nej till att hänga med moderklubben Hultsfred upp i division 5.

– Jag har gått ut till Hultsfred och sagt att jag inte kommer fortsätta i Hultsfred. Det har varit jättebra i Hultsfred, men jag känner inte att jag har så mycket jag kan göra där utan jag vill ta nästa steg.

Enligt uppgifter till Vimmerby Tidning kommer Gullringens ytterback Enock Jörgensen, bosatt i Hultsfred, göra ett klubbyte och spela för VIF 2026. VIF har inte offentliggjort värvningarna av Alaloush och Jörgensen på sociala medier.