HAN VANN SKYTTELIGAN I GRUPPSPELET: "TROR VI VINNER"

Farouk Alaloush gjorde fem mål för Vimmerby IF i gruppspelet och blev lagets bästa målskytt. Foto: Stefan Härnström

Vimmerby IF:s nyförvärv Farouk Alaloush prickade in flest mål av alla under gruppspelet. Fem fullträffar på sex matcher blev det när storfavoriten VIF vann gruppen före Djursdala SK. – Det känns kul. Jag brukar inte göra så många mål, säger teknikern.

Vimmerby IF vann planenligt gruppen i KM i futsal före utmanaren Djursdala SK. De började med en stark 4-0-seger mot Frödinge/Brantestad SK och följde upp med 1-1 mot just DSK.

Därefter radade Vimmerby IF upp fyra raka segrar och Farouk Alaloush är lagets bästa målskytt efter gruppspelet med fem fullträffar.

– Jag är nöjd med hur vi har spelat. Det har gått över förväntan och roligt också att få göra lite mål, säger 17-åringen som värvades in från Hultsfred FK inför säsongen.

Gullringens GoIF utslaget direkt

Nu väntar IFK Tuna i en semifinal för Vimmerby IF medan Djursdala SK möter Södra Vi i den andra. Gullringens GoIF slogs ut redan i gruppspelet efter bland annat 0-4 mot just VIF.

– Det känns roligt med slutspel. Att få vinna en final med Vimmerby IF i KM vore fantastiskt och jag tror att vi kommer göra det, säger Alaloush kort efter den sista gruppspelsmatchen mot Storebro IF.