10 januari 2026
Veckans Vimmerby Sök

Annons:

HAN VANN SKYTTELIGAN I GRUPPSPELET:

Farouk Alaloush gjorde fem mål för Vimmerby IF i gruppspelet och blev lagets bästa målskytt. Foto: Stefan Härnström

HAN VANN SKYTTELIGAN I GRUPPSPELET: "TROR VI VINNER"

FOTBOLL 10 januari 2026 15.38

Vimmerby IF:s nyförvärv Farouk Alaloush prickade in flest mål av alla under gruppspelet. Fem fullträffar på sex matcher blev det när storfavoriten VIF vann gruppen före Djursdala SK.
– Det känns kul. Jag brukar inte göra så många mål, säger teknikern.

Annons:

Vimmerby IF vann planenligt gruppen i KM i futsal före utmanaren Djursdala SK. De började med en stark 4-0-seger mot Frödinge/Brantestad SK och följde upp med 1-1 mot just DSK.

Därefter radade Vimmerby IF upp fyra raka segrar och Farouk Alaloush är lagets bästa målskytt efter gruppspelet med fem fullträffar.

– Jag är nöjd med hur vi har spelat. Det har gått över förväntan och roligt också att få göra lite mål, säger 17-åringen som värvades in från Hultsfred FK inför säsongen.

Gullringens GoIF utslaget direkt

Nu väntar IFK Tuna i en semifinal för Vimmerby IF medan Djursdala SK möter Södra Vi i den andra. Gullringens GoIF slogs ut redan i gruppspelet efter bland annat 0-4 mot just VIF.

– Det känns roligt med slutspel. Att få vinna en final med Vimmerby IF i KM vore fantastiskt och jag tror att vi kommer göra det, säger Alaloush kort efter den sista gruppspelsmatchen mot Storebro IF.

Annons:

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

Tabellservice

Annons:

Taggar i artikel

Annons:

Relaterade inlägg

FINALREPRIS I KM EFTER DJURSDALAS VÄNDNING: "BLIR TUFFT"
SÅ ÄR TABELLÄGET I KM JUST NU
IFK TUNA SKRÄLLDE MOT GULLRINGEN – EFTER DRÖMSTART
LIVE: Följ hela KM-festen från start till mål med oss!
Vimmerby IF går för fjärde raka titeln i KM: "Vi har lite mer spets"

Kommentera

Kommentarerna nedan omfattas inte av utgivningsbeviset för www.dagensvimmerby.se.

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt