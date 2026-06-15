Det svänger om FBSK – överkört av Överum

Frödinge/Brantestads SK kom från säsongens bästa prestation och hela 4-1 mot FC Örbäcken. Överums IK åkte på däng med hela 6-2 mot Storebro IF. Tja, det svänger onekligen. Överum vann nämligen med hela 7-1.

FBSK-tränaren Patrik Nilsson trodde att hans lag hittat något efter den senaste insatsen. Men precis allt som var bra med den var som bortblåst i kväll.

– Det går inte att jämföra ens. Det är vilja framför allt. Vi hade checkat ut, det var semester, suckar han.

Tog man för lätt på uppgiften?

– Kanske. Det känns konstigt. Vi måste spela vårt bästa för att ta poäng i den här serien och det finns ingen match där vi bara kan ta poäng. Jag hade en annan känsla och trodde att vi hittat något att spinna vidare på ikväll. Men det var som bortblåst.

Rörelsen var obefintlig från bortalaget.

– Då kan man inte spela den fotboll vi vill. Vi börjar slå långt och då blir det inte bra. De är mycket hetare och hungrigare. De gör vad de vill princip. Det kunde lika gärna ha stått 9-0 efter första. Vad gör man då? Man kan inte byta ut fem spelare heller. Jag vet inte, det är svårt när ett lag är helt paralyserat.

Sex olika målskyttar

För Kevin Ohlén var känslorna förstås omvända.

– Det var på tiden. Matchen började ganska jämnt och även om vi tog ledningen, så hittade vi inte rätt på mitten framför allt. Efter tio minuter ändrade sig allt och vi tog jobbet, låg tätare inpå och de hade inte ett dugg att komma med. Jag trodde vi skulle vinna stort redan i förra matchen, men det var skönt att vi fick in lite bollar nu. Det var dags, säger han.

Hur kan det svänga så?

– Det är svårt att säga vad som gör att det är bra ibland och dåligt ibland. Vi hade lite annat folk på andra positioner och hemma har vi gått bra. Vi har bara spelat två hemmamatcher och båda har vi vunnit. Vi jobbar som ett lag framför allt och det är det viktigaste.

Joel Pettersson Gullquist gjorde två medan övriga baljor kom från Kevin Svensson, Adam Mazurek, Fenix Ågren, Hannes Boman och Albin Dahlström Dolaku. Axel Hoppe Adolfsén gjorde FBSK:s tröstmål.

Alla gjorde ett förstjänstfullt dagsverke i Överum medan Sigge Nilsson Blomberg och Olle Nilsson var de enda som kom upp i nivå hos Frödinge.

HÄR går det att beskåda tabellen.