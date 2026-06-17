Osannolika nio mål av Louise – vann extremt stort

Nej, det blev inte särskilt spännande mellan Frödinge-Brantestads SK och Virserum/Rosenfors B. Hela 17-0 slutade matchen och skyttedrottningen Louise Andersson smällde dit osannolika nio bollar.

Det blir förstås svårt att säga särskilt mycket om en match med det resultatet.

– Bortser man från resultatet så ökar vi bolltempot i andra tycker jag. I första gör vi mer mål för att vi är fysiskt starkare. Vi var lite stillastående, men i andra hittar vi fler kombinationer och kommer runt på kanterna. Så andra var bättre, säger FBSK-tränaren Robin Blomberg.

Han berömde dock det unga motståndarlaget.

– Det är ett ungt lag vi möter, men de lägger inte av. De kämpar och krigar, och det är inget gnäll. Det är kul att se, säger Blomberg.

"Oj, oj"

Adis Mulisic, motståndartränaren, var å sin sida imponerad av vad man mötte.

– Oj, oj. Det är ett bra lag. Det är inte Frödinge vi ska ha en chans mot. Det blir inte lättare när vi åker hit med tio spelare och bara har en avbytare. Vi hade inte haft en chans oavsett, men det blir jobbigt. Det är ganska lätt att lämna WO, men det ska vi inte göra. Vi gör hellre så här, säger han.

Utöver Louise Anderssons nio fullträffar gjorde Amanda Sundberg två liksom Elin Linder och Elin Kratz. Anna Danielsson och Ebba Sandh gjorde varsitt. I FBSK var det stabilt rakt över och i VSGF/Rosenfors B hoppar vi över plusbetyg.

Att Louise Andersson är alldeles för bra för den här nivån är redan känt, men nu har hon gjort 31 mål på sju matcher. Ett snitt på drygt 4,4 mål per match.