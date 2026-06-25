FBSK vann på nytt – besegrade Tjust

Frödinge/Brantestad SK fortsätter skugga Blackstad/Odensvi IF i division 5-toppen efter en ny seger. Tjust IF FF besegrades med 2–0 på Tjustvallen i afton.

Notoriska målgöraren Louise Andersson slog till på tilläggstid i första halvlek och Elin Linder fyllde på med 2–0 i mitten av andra halvlek. Frödinge/Brantestad tog säsongens sjunde seger och ligger en poäng efter serieledaren Blackstad/Odensvi IF.

– En bra match och en väldigt stabil insats från vår sida. Vi borde göra några fler mål med alla chanser vi skapar. Vi har många avslut på målvakten och utanför målramen. Det är väldigt stabilt defensivt och en bra insats. Tjust är duktiga och gör det svårt för oss. De spelar lågt och tajt och det är svårt att komma igenom, säger Robin Blomberg, huvudtränare i Frödinge/Brantestad.

Tjusts huvudtränare Adam Grönqvist är också nöjd och belåten med lagets insats.

– Jag tycker att det är en jämn match. De har lite mer av spelet, men vi försvarar oss bra och skapar lite lägen. Är vi lite hetare får in ett eller ett par mål. De skapar också lägen givetvis och har lite mer boll i en jämn match. För vår del var det ett steg framåt, säger Adam Grönqvist.

Hela kollektiva insatsen får beröm i båda lagen. Lite extra plus delas ut till Ebba Andersson och Elvira Svahn Svensson i Tjust.

Tabellen hittar du här.