FBSK avgjorde i slutsekunderna: "Förlösande"

Louise Andersson klev fram och ordnade tre poäng i slutsekunderna mot Lommaryd. Foto: Ossian Mathiasson

I slutsekunderna klev Louise Andersson fram och fixade tre poäng till Frödinge-Brantestad mot Lommaryd. – Väldigt, väldigt skönt och förlösande. Vi har tjänar ihop till den här segern, säger tränaren Robin Blomberg.

Frödinge-Brantestad och Lommaryd spelade en jämn match i juni som slutade 2-2.

Det var på väg mot samma siffror idag innan Louise Andersson klev fram med sitt andra och ordnade en viktig 3-2-seger till FBSK.

– Det var nästan matchens sista spark. Jätteskönt. Det är ganska jämnt spelmässigt men chansmässigt ska vi avgöra tidigare. Vi har en straff för att gå upp i en 3-1-ledning i början av andra men bränner den och istället får de in en kvittering. Vi fick verkligen kämpa för segern idag, säger Robin Blomberg.

Louise Andersson gjorde två mål och Anna Danielsson ett och tränaren vill lyfta fram Sandra Edlund, Nathalie Strand samt Elin Linder.

– De var våra främsta spelare idag, säger han.