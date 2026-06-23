Succédebut för hockeyspelare i Tuna – gjorde två mål

I första fotbollsmatchen på många år gjorde hockeyspelaren Olle Söderlund monstersuccé. Han började på bänken för Tuna – men hann ändå med att göra två mål. – Det är en riktig Peter Crouch-typ och det var roligt att se, säger spelande tränaren Oskar Eriksson.

Tuna har haft förtvivlat svårt att göra mål under säsongen – men idag visade sig de blåvita från en helt annan sida. Walid Hassan och Anton Carlsson gav laget en 2-0-ledning i paus och i andra halvlek fick Olle Söderlund Show sändningstid på planen.

Den gänglige hockeyspelaren sprang och kämpade in 3-0 och var precis på rätt ställe för 4-1.

– Det är en riktig joker som kom in, jag hade inte sett honom spela innan, men det gick bra i alla fall. Han kom in och fick springa och jaga på topp och skapade mycket oreda. Han tvingade dem till att slå lite bollar under stress. Första målet är en långboll där det är kamp, det blir ett hopslag och han kommer ut med bollen. Han var orädd där och rullar in bollen, andra mål är riktig klass rakt igenom. Vi har ett fint anfall och Olle petar in den på bortre. Det gjorde han jättebra.

Söderlund spelade för Kiruna förra säsongen, men är ännu inte presenterad för någon klubb.

– Vi får väl se hur mycket han kommer vara med, jag vet inte alls.

"Vi förvaltade det bäst"

Spelmässigt hade Tuna bra kontroll på tillställningen och lyckades med sin taktik.

– Vi hade bra kontroll på dem, det var mycket långbollar. De är fysiskt starka och stora och vi ville etablera boll på deras planhalva. Vi förvaltade det bäst och gör det bra. Vi satte hög press och de fick inte ordning på sina långbollar och blev väldigt frustrerade.

Beröm går såklart till tvåmålsskytten Olle Söderlund, men även målvakten Tobias Thuresson var het.

Segern var betydelsefull för Tuna som ni har viss kontakt med mittskiktet i tabellen. Se själv här!