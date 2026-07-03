Tuna missade chansen att knappa in på BOIF

IFK Tuna hade chansen att knappa in på Blackstad/Odensvi IF, men tog den inte. BOIF vann vårsäsongens sista match med 2–1 och ligger sju poäng före Tuna på negativ kvalplats.

Anton Johansson gjorde 1–0 efter halvtimmens spel och Olof Wirengård fyllde på med 2–0 efter timmens spel. Tunas reducering svarade Martin Carlsson för med drygt 20 minuter kvar på Odenskans.

Tuna lyckades inte komma närmare trots ett stort spel- och chansövertag och missade chansen att knappa in viktiga poäng på BOIF. Det skiljde fyra poäng mellan lagen inför matchen och nu är avståndet utökat till sju poäng.

– Förlusten är tung. Den här segern hade vi verkligen behövt för att komma ikapp dem och det hade vi med oss. Det var spel mot ett mål i nästan 90 minuter. Vi totaldominerade, men det är så jäkla typiskt när man har för mycket tid. De gör två jäkla pissmål. Vi faller på att vi känner att vi kommer springa hem det och att det smyger sig in en falsk trygghet, säger Tunas spelande tränare Oskar Eriksson.

Tuna-tränaren är nöjd med hur hans lag spelade mot BOIF. Problemet var effektiviteten framåt.

– Vi spelar oss jättefin fram, hittar kombinationer, byter kant och har säkert 75–25 i bollinnehav. De ligger med hela laget defensivt. Det är på sista tredjedelen som vi brister. När vi väl ska avsluta skjuter vi utanför eller över och det är ingen kvalité i inläggen och ingen kvalité i skotten. Det skapar frustration hos oss när vi missar några lägen. De lever också på sitt 1–0-mål som de får i första halvlek. De krigar på. Vi har två-tre bollar på mållinjen som de får bort och något stolpskott. Målvakten kör också över med ”VG” med en armbåge i huvudet. Åtta gånger av tio är det straff, säger Oskar Eriksson.

"Hur fan kan vi förlora mot de här"

I BOIF-lägret var det förstås klackarna i taket efter tredje raka segern.

– Det var oerhört viktigt och starkt. Alla spelare stämplar in och underkastar sig jobbet och understödet för varandra, säger Magnus Larsson och fortsätter:

– Jag tror att Tuna kände att det skiljde få poäng mellan lagen. De var frustrerade och det är nu andra raka matchen vi hör ”hur fan kan vi förlora mot de här?”. Vi gör något som stör och gör det svårt för de lagen som tycker att de ska slå oss. Alla tycker att vi spelar tråkig fotboll, men i vissa matcher är det vägvinnande eftersom det handlar om poäng i slutändan, säger Magnus Larsson.

BOIF går på sommarledighet som femma med 18 inspelade poäng.

– 18 poäng vid sommaruppehållet hade vi tagit alla dagar i veckan innan serien började. Vi får bygga vidare på detta och ska faktiskt träna på någon vecka till.

Beröm delades ut till Martin Carlsson i Tuna. Alla spelare i BOIF fick beröm.

– Sverker gör fantastiska räddningar och mittförsvaret håller ihop det. Det flyter på så jäkla bra nu, säger Magnus Larsson.