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Tuna störde topplaget – tappade i slutet

Tuna förlorade mot Fårbo trots en fin prestation. Foto: Arkivbild

Tuna störde topplaget – tappade i slutet

FOTBOLL 28 juni 2026 19.33

IFK Tuna har höjt sin nivå sista veckorna och var nära poäng mot topplaget Fårbo idag. Ett fysiskt starkare bortalag avgjorde matchen med två mål sista 20.

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Tuna svarade för en väldigt fin första halva av matchen.

– Vi gör en bra match överlag, Fårbo är ett starkt lag och vi står upp bra. Vi är lite bättre än dem i första och får bra tryck på dem. Vi skapar mest där, de var frustrerade och fick inte grepp om oss. Jag tycker att vi börjar komma igång och det är skönt att folk tror att de ska kunna spela lätt mot oss, vi kan chocka dem lite.

Efter paus fortsatte Tuna att ställa till problem, men Fårbo tog över allt mer. Sista 20 kom utdelningen och Fårbo vann med 2-0.

– Vi orkar inte riktigt i andra, vi blir lite för trötta och de tar över mer och mer. Målen är lite slumpmål, men jag tycker att det var kul att se att vi kunde skaka dem.

Alexander Gustafsson, Martin Carlsson och Simon Pettersson levererade bäst i hemmalaget. Tuna har nu en nyckelmatch mot BOIF på fredag. Tabellen finns här.

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Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

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