Därför dröjer beslutet om Krokstorps bestraffning: ”Riktig långbänk”

Smålands Fotbollsförbunds disciplinnämnds bestraffning mot de ansvariga ledarna i Krokstorps IF drar ut på tiden. Foto: Pixabay

Habib Askar är avstängd från all fotboll i åtta månader, hela vägen fram till den 23 maj, sedan han spelade en division 6-match med Krokstorps IF under falsk identitet. Division 1-klubben Oskarshamns AIK valde nyligen att bryta kontraktet med honom.

Smålands Fotbollförbunds disciplinnämnd har dock inte beslutat vad det blir för bestraffning som faller på Krokstorps IF och ansvariga ledare.

– Disciplinnämnden vill hantera ärendet grundligt utifrån att samtliga berörda parter ska få möjlighet att yttra sig och komma med uppgifter som man kan baka ihop i ett slutligt beslut, säger Magnus Appelberg och fortsätter:

– Det gäller biten med vem som har coachat laget och vem som har varit aktiv vid sidan av laget. Det är tränaren Younes Askar och ledaren Lars Lundgren det handlar om.

"Får inget svar"

Disciplinnämnden har bett om yttranden från berörda parter men utan framgång.

– Vi får inget svar trots att vi har skickat till både föreningen och berörda parter för ett yttrande. Man kan ta ett beslut utifrån det men de har valt att avvakta. Man känner att det är så pass viktigt att man får ett svar oavsett om det är positivt eller negativt för berörd part. Det är viktigt att alla får komma till tals så man inte bommar eller missar något i hanteringen.

De har inte lämnat in något svar?

– Nej, det har de inte gjort. Nu har de fått en respit där jag har fått i uppdrag att försöka hitta fram till de två ledarna som berörs. Younes står inte antecknad som ledare utan som spelare i det här fallet och Lars är uppsatt som ledare.

Ni vill få reda på vem som är ansvarig?

– Ja, i korta ordalag kan man beskriva det så. Vem är ansvarig att leda laget? Det är där det bottnar sig.

Vad kan det leda till för bestraffning?

– Böter är mest förekommande men det finns också en möjlighet att köra en tidsmässig avstängning så ledaren inte får coacha laget eller leda något annat lag.

Då kommer förbundets beslut

Fotbollssäsongen 2020 är snart över och Magnus Appelberg räknar med ett beslut efter nästa möte i disciplinnämnden.

– Om en vecka hoppas jag att jag kan ge dig en bild av beslutet. Blir det ett eventuellt överklagande så är det viktigt att det har skötts rätt från början. Då faller det mycket på att berörda har fått möjlighet att inkomna med sina yttranden.