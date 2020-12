Tunas julklapp – ny huvudtränare är klar: "Mycket glada"

Julafton har inte ens börjat men nu har spelare och anhängare till division 4-laget IFK Tuna fått en tidig julklapp.

Klubben har gjort klart med Thomas Kongstad som kliver in i rollen som huvudtränare för IFK Tuna kommande säsong. Västerviksbon har ett förflutet som tränare i flera olika lokala klubbar, bland annat Västerviks FF, Vimmerby IF, Högsby IK och Ankarsrums IS.

”IFK Tuna är mycket glada att vi lyckats få in Thomas som tränare inför kommande säsong. Thomas kommer vara med på tåget mot division 3”, skriver Tuna på sin Facebooksida.

Mattias Gustavsson och Michael Milton har coachat Tuna de senaste säsongerna men nu är det dags för en ny röst på Tunhamra.