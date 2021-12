Ekonomin sätter stopp för spelarförstärkningar i jakten på nytt kontrakt

Bottenlaget Vimmerby IBK har haft ett tre veckor långt speluppehåll i division 1. Halva serien är spelad och VIBK, nästjumbo i serien, står på sju poäng och har fem poäng upp till säker mark.

Vimmerby IBK spelar en match innan jul- och uppehållet och det är topplaget Ledberg som väntar i omstarten.

– Tittar man på matcherna som vi har gjort mot dem så har vi tagit ledningen och varit med bra i första perioderna, både i fjol och i år. Sedan är det inget värt när man förlorar med 3–11 men det är ett lag som har mycket spetskompetens. Vi måste göra rätt saker vid rätt tillfällen. Börjar vi släppa in bollar så måste vi se till att hitta ett stopp så det inte rullar på, säger Michael Elmér.

Hur har ni disponerat tiden under uppehållet på tre veckor?

– Vi började med att köra ganska hårt fysiskt, både kondition och styrka, under första veckan som var spelledig. Vi gick över till att köra mer teambuilding under andra veckan och hade tillsammans med damlaget en föreläsning om laget före jaget. Vi har under den sista veckan gjort sociala aktiviteter. Vi bowlade en kväll istället för att träna och det gjorde vi för att jobba med stämningen i gruppen. Resultatmässigt har det varit en ganska tung höst men jag har ändå upplevt att stämningen har varit bra i gruppen, säger Elmér.

Ekonomin stoppar värvningar

Det har varit väldigt lugnt på spelarfronten under uppehållet – inga nyförvärv och inga spelartapp. Elmér meddelar att de ekonomiska resurserna gör det svårt att plocka in nya spelare.

– Föreningen har inte resurserna för att förstärka truppen utan vi har försökt jobba med andra värden för att fylla på med energi. Det finns inte resurser att fylla på med spelare utan vi måste försöka titta på vad vi kan göra i gruppen och göra det bästa av det. Vi har kämpat ihop sedan vi gick upp i division 1 och tränat för att vi ska hänga kvar i ettan. Som det ser ut nu så kommer vi inte fylla på med någon ny spelare men det kan hända saker.

VIBK har under uppehållet jobbat med föryngring och låtit spelare från det äldsta ungdomslaget göra träningspass med seniorlaget.

– Det är unga, lovande spelare som har visat sina tränare i ungdomslagen att de tar sin sport seriöst och visar att de satsar på innebandyn. Vi har sagt att vi ska premiera dem, det är på sikt de som ska vara i a-lagstruppen.

Vimmerby IBK har fattat beslut om att förändra träningsupplägget under återstoden av säsongen.

– Vi har satt upp en del mål och jag och Alexander (Pettersson, assisterande tränare) har tittat på planeringen och bestämt att vi släpper gymmet. Vi har kört HIIT på gymmet i två och ett halvt år. Nu ska vi gå över till tre pass i veckan med klubba och boll i stället. Vi kommer försöka få in lite mer klubba och boll under den del som är kvar av säsongen.

Varför har ni valt att köra gympass under säsongen?

– Det handlar om att vi har spelare som pendlar och som har saknats på de passen. De har inte behövt åka för just det passet, både för ekonomin och för att man ska orka pendla. I och med denna förändring får vi fylla på med spelare så det blir kvalité tre gånger i veckan.

"Gäller att hålla dem borta"

Vimmerby ser ut att ha alla spelare tillgängliga till kvällens svåra match.

– Vi ska spela på tre kedjor och två backpar och försöka spela så fysiskt vi kan på spetsspelarna som finns i Ledberg (Adam Zetterström och Adam Wastesson). Det gäller att hålla dem borta. De har ett större lag än två spelare så vi måste vara med på banan hela tiden.