Fyra ordinarie spelare saknas i målvaktens avskedsmatch

Vimmerby IBK förstärker truppen med två offensiva spelare inför säsongsavslutningen. Ammelie Lennström och Nathalie Johansson gör comeback och är klara för spel under resten av säsongen. De går in i varsin femma i dagens match hemma mot Vetlanda IBF.

– Det är två spelare som kommer in och fyller viktiga positioner i vårt lag då vi har ont om spelare. Vi har fått två avhopp mitt under säsongen så Ammelie och Nathalie kommer in med rutin och erfarenhet och är inte obekanta med sporten. Även om de har haft ett uppehåll så har de kommit in i det snabbt. De sprang av sig ringrostigheten på träningen i går, säger tränaren Micael Nilsson.

Varför väljer ni att plocka in både Ammelie och Nathalie?

– Anledning nummer ett är spelartappen, då både Emma (Jigsved) och Emma (Djurstedt) har lämnat. Vi började direkt spåna på hur vi skulle lösa det och tog kontakt med Ammelie och Nathalie. Det har gått fortare än vad vi var beredda på, säger Micael Nilsson och fortsätter:

– Vi står och somnar till i vissa moment i matcherna och har släppt in lite lätta mål. Har vi många spelare att gå runt på så kan vi minimera misstagen. Vi behöver ha mycket folk på matcherna.

Emelie gör sin sista match i dag

Vetlanda har inte spelat match på över en månad och Vimmerby förlorade mot FBC Karlskrona i lördags. Vetlanda ligger fyra i tabellen, fem poäng före åttondeplacerade VIBK.

– Det kommer bli en tuff och jämn match med bra tempo. Jag förväntar mig en sevärd match.

Målvakten Emelie Andersson gör sitt sista framträdande i VIBK-dressen innan hon flyttar tillbaka till Göteborg. Hon får förtroendet mellan stolparna i afton.

VIBK ställde in en träning i början av veckan och tränade på torsdagskvällen efter att ha genomfört snabbtester på hela spelartruppen. Edith Edvardsson, Alva Gustafsson, Sofia Söderlund och Emma Kulas missar kvällens match på grund av sjukdom.

– Med tanke på att vi saknar fyra ordinarie spelare så är det bra att Ammelie och Nathalie kan vara med.