Trots sjukdomen – nu blir "Öla" huvudtränare igen

Alexander Pettersson kliver in som huvudtränare för Vimmerby IBK igen. Foto: Arkivbild

Det var efter säsongens slut 2024 som Alexander Pettersson meddelade att det inte blev någon fortsättning som huvudtränare för Vimmerby IBK:s herrlag. Han hade då gjort tre säsonger som assisterande tränare och därefter två år som huvudtränare.

Just där och då fanns inte plats i livspusslet förklarade han. Under den här säsongen har Alexander "Öla" Pettersson liksom smugit in i ledarstaben igen och assisterat avgående Ricky Svaxholm den senaste tiden.

– Det hela grundade sig i att Wall (Victor) började spela igen. Han var ju assisterande tränare och jag vet själv hur svårt det är att vara själv. Ricky behövde stöttning och då var det klart att jag ställde upp, säger Alexander Pettersson.

Men till kommande säsong blir det alltså comeback på riktigt för 34-åringen.

– Jag har hjärta för klubben och när frågan dyker upp är det alltid något man överväger. Jag har också jobbat inom gruppen den här säsongen till ganska stor del och tror på att den här gruppen som finns kan ta nästa steg. Det är det som det grundar sig i.

Har en sjukdomsbild

Alexander Pettersson har dock upptäckt en sjukdom i njurarna de senaste åren, vilket har påverkat honom mycket.

– Jag har den här sjukdomsbilden och det har blivit bättre, men inte helt bra. Det är tillräckligt bra för att med rätt stöttning ha den här rollen. Det handlar om att ha mer folk runtomkring som kan täcka upp om man behöver vara borta och så får vi se hur kroppen reagerar.

Sjukdomen i njurarna har skapat ett högt blodtryck.

– Jag har gått med det och inte behandlat det under ett antal år. Det har gått överstyr helt enkelt. Det är det här höga blodtrycket som är det största problemet, men jag har även en nedsättning på njurarna. Det tar lång tid att stabilisera.

Både motivation och driv

Efter en paus på nästan ett helt år finns dock både motivation och driv hos Alexander Pettersson.

– Det kanske jag inte riktigt hade sista året förra gången, men det har kommit tillbaka lite grann nu. Jag kommer behöva göra lite anpassningar, men jag är taggad på det här nu.

Vad är målsättningen?

– Vi som varit med länge är lite lessa på division 2. I framtiden ser jag att VIBK ska kunna etablera sig i minst division 1. Jag tror på gruppen som finns och att den stomme vi har kan ta det här klivet. Det är målsättningen, men om det sedan sker på två eller tre års sikt får vi se. Vi behöver hitta en jämnhet, för det behöver man när bara ett lag går upp.

Samtidigt vill "Öla" se till att lyfta upp de egna yngre produkterna.

– Vi ska satsa på dessa och alla som kommer underifrån. Jag har annars mitt koncept som jag kommer köra vidare med och som behöver förbättras.

Ska ha två assisterande

Kontraktet är skrivet på ett år med ett plusår ytterligare.

– Det här är väldigt nytt och jag har precis sajnat, men som jag sa kommer vi göra plats för egna produkter och ge dem möjlighet att utvecklas mer än tidigare. Målsättningen annars är att behålla de flesta spelarna och bygga vidare på det vi har. Vi hade ett riktigt bra lag säsongen som var och säsongen innan det också, så det handlar om att bygga vidare på det.

Tanken är att han ska ha två assisterande tränare vid sin sida.

– Jag har lite tankar, men det måste bli lite mer konkret innan jag säger något. Det är ingen brådska ännu. Försäsongen börjar först i mitten på maj och det finns tid att fundera. Det som är klart är att "Jocke" (Trawtschenko) fortsätter som materialare och det är nästan 100 procent klart att Teo (Persson) fortsätter också.