VIBK tar emot topplaget: "Krävs att alla gör säsongsbästa"

Formstarka tabelltvåan Nässjö på hemmaplan. Då måste Vimmerby IBK upp en nivå för att ta tre poäng. – Det krävs att alla gör säsongsbästa, säger tränaren Alexander Pettersson.

Efter två inledande förluster har Nässjö radat upp fem raka segrar och avancerat i tabellen. Laget har gjort flest mål i serien med 59 fullträffar – hela 28 fler än Vimmerby IBK som är sämst framåt med sina 31 mål.

– Vi kommer att få bekänna färg. Nässjö är ett spetsigt lag blandat med flera löpstarka spelare som har blommat ut. Glimberg (Martin) är viktig med sin SSL-rutin.

"Fallit på eget grepp"

Vimmerby IBK:s facit på hemmaplan hittills är en seger, en oavgjord och en förlust.

– Bortsett från Ingelstad-matchen (3-14) är vi ett starkt hemmalag där vi har fått bra träff på försvarsspelet. Jag förväntar mig en jämn match men kan tänka mig att vi blir spelförande i egenskap av hemmaplan. Det gäller att vi visar att vi klarar av det. Vi har kastat bort momentum i ett par matcher där vi har varit spelförande men fallit på eget grepp, säger Alexander Pettersson.

Han pekar ut starten på matcherna som ett förbättringsområde.

– Det har varit svår svaghet. Det håller inte att ha 0-3 i baken efter tio minuter i varje match. Vi hittade något bra mot Gränna i andra och tredje perioden och det var fint att se hur vi tog oss i kragen och lyfte upp spelet.

Förväntar sig mer

Tränaren har fullt manskap tillgängligt förutom Thim Isaksson som varit sjuk under veckan och Alexander Pettersson är tydligt med att han önskar se mer av vissa spelare.

– Vi har några ledande spelare som kan prestera bättre och som inte har levererat hittills. Jag vill att de som förväntas gå i bräschen vågar göra det och steppar fram, säger VIBK-tränaren.