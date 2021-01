VIBK:s serie skjuts upp ytterligare efter nytt beslut

I torsdags kom regeringen med att restriktioner kring idrottshallar och tävlingsverksamhet förlängs till åtminstone den 7 februari.

Innebandyserierna påverkas i allra högsta grad. Samtliga serier bortsett från SSL på dam- och herrsidan och herrarnas allsvenska är alltjämt nedstängda.

Svenska Innebandyförbundet har numera strukit scenario B och beslutat att en eventuell uppstart av tävlingsverksamheten i förbundsserierna ska spelas enligt scenario C. Om det blir spel enligt scenario C så ska serierna avgöras via enkelmöten och komma igång i mitten av mars. De resterande matcherna av första halvan genomförs och andra halvans matcher utgår. Playoff genomförs i så fall i maj-juni.

– Ett väntat beslut. Beklagligt att förbundet utan bred dialog med berörda föreningar väljer att köra sitt race och att seriespelet skall genomföras till varje pris.Skulle något eller några lag drabbas av covid-19 så blir mycket sårbart. Ingen av våra spelare kommer få något vaccin innan midsommar sett till Folkhälsomyndighetens plan för vaccineringar, säger Michael Elmér, tränare i Vimmerby IBK.