Alla innebandyserier under eliten, däribland Vimmerby IBK:s division 1 serie, ställs in och kommer inte återupptas under denna säsong.

JUST NU: Innebandyserier under eliten ställs in

Svenska Innebandyförbundets styrelse har fattat beslut om att avsluta säsongen för allsvenskan på damsidan och division 1 på herrsidan. Samtliga distriktsförbund, däribland Småland, har också beslutat att avsluta distriktsserierna för seniorer.

Den rådande situationen kring covid-19 ledde till att allsvenskan dam och division 1 herr pausades under hösten 2020. Även distriktsförbunden avbröt pågående seriespel av samma skäl.

Nu står det klart att alla serier under elitnivå ställs in.

"Förutsättningarna för fortsatt tävlingsspel har avsevärt påverkats. Av omsorg om att den idrottsliga verksamheten kan bedrivas på ett ändamålsenligt och nödvändigt effektivt sätt har Svenska Innebandyförbundet beslutat att avsluta seriespelet för säsongen 2020/21 i alla seniorserier, förutom de som tidigare har bedömts vara yrkesmässiga", skriver Svenska Innebandyförbundet på sin hemsida.

"Väntat in i det längsta"

Det innebär bland annat att säsongen är över för Vimmerby IBK, nykomling i division 1. Serien avslutas för säsongen och ingen upp- och nedflyttning sker inför kommande säsong. Samtliga föreningar behåller sin serietillhörighet. Ingen uppflyttning från högsta distriktsserier genomförs, då serierna avslutas även där.

Svenska Innebandyförbundets generalsekreterare Mikael Ahlerup kommenterar beslutet så här:

"Vi förstår att det kan finnas en del som har uppfattningen att vi borde ha fattat det här beslutet tidigare, men för svensk innebandys skull har vi väntat in i det längsta. Det är oerhört ledsamt för hela innebandysverige att verkligheten ser ut som den gör med pandemin. Vår tävlingsenhet har arbetat hårt under en lång tid för att skapa olika scenarier för eventuella uppstarter av serierna, eftersom vi verkligen har velat fortsätta spelet under säsongen. Men med nuvarande utveckling i det svenska samhället ser vi inte att det är möjligt att slutföra serierna på ett rättvist sätt. Vi har kommit till en punkt där ett beslut måste fattas och vi tycker, tillsammans med samtliga våra distriktsförbund, att det här beslutet är det bästa för innebandyn under de omständigheter som råder i landet", säger Mikael Ahlerup.

Så går VIBK vidare

Michael Elmér, huvudtränare i VImmerby IBK, tycker att det är ett bra beslut som förbundet har fattat. Han har hela tiden tyckt att säsongen borde ställas in.

– Äntligen, samtidigt sorgligt. Nu börjar också jobbet med att bygga en trupp för hösten 2021/22. Möten är inplanerade och spelarsamtal är påbörjade, säger Michael Elmér till vår tidning.

