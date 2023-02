VSGF tog storseger – tränaren om framtiden: ”Bestämt mig”

Virserums SGF körde över Lenhovda IF med 7–1 i kvällens enkronasmatch. Foto: Ossian Mathiasson

Virserums SGF vann med förkrossande 7–1 i kvällens enkronasmatch mot Lenhovda IF. Tränaren Wictor Holmberg har bestämt sig för hur hans framtid ser ut.

Det står sedan flera omgångar tillbaka klart att Virserums SGF inte kommer nå förstaplatsen i fortsättningsserien.

Nu handlar det om att få ett värdigt avslut på årets säsong. I kvällens enkronasmatch mot Lenhovda blev det seger med 7–1.

Tre minuter in i första perioden sköt kanadensaren Jeremy McNeil 1–0 i spel fem mot fyra – och lika snabbt in i andra perioden såg han till att VSGF gick upp i ledning igen efter att Lenhovda kvitterat till 1–1 16 sekunder in i andra perioden.

VSGF gjorde sedan fem raka mål i slutperioden och sprang ifrån till 7–1. Jeremy McNeil gjorde sitt tredje mål för aftonen och övriga mål prickades in av Tanner Hildebrandt, Jakub Kylnar, Noel Klein och Damian Caringi.

– Vi var otroligt ineffektiva i första och gick ner oss ordentligt i andra. Hade det varit en match som hade gällt något så hade det säkert varit annorlunda, men nu är det som det är. I slutperioden tryckte vi på ordentligt och när vi tar de sista skären så är vi mycket, mycket bättre än vad de är. Sett över 60 minuter var vi det betydligt mycket bättre laget, säger Wictor Holmberg.

"Bestämt mig"

Virserums sista match i fortsättningsserien är hemma mot Valdemarsviks IF på söndag. Om det blir Wictor Holmbergs sista match mot VSGF-tränare återstår att se.

– Jag har fått frågan från Virserum och bestämt mig för hur jag ska göra. Jag har tänkt prata med föreningen i morgon eller i helgen, säger Wictor Holmberg.

Virserums främsta spelare i enkronasmatchen var Albin Eriksson, Noel Klein, Jeremy McNeil och Jacob Axelsson.