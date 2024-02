Öhman om känslorna inför ångestkvalet – ”Tar såklart ansvar för det”

Efter åtta säsonger som poängstark forward i Västerviks IK lade Victor Öhman skridskorna på hyllan inför den här säsongen. Istället klev den 31-årige skåningen in i rollen som sportchef. Ett arbete som i nuläget får anses vara ett av de svåraste på elitnivå i hockeysverige.

Anledningarna är flera. I grunden har klubben en ekonomi som har varit mycket svag i flera år och VIK kämpar med näbbar och klor för att klara elitlicensen till nästa säsong. Spelarbudgeten är därefter och är troligen den lägsta i Hockeyallsvenskan. Lägg därtill en total mardrömssäsong, där VIK sedan länge är klart för ett kommande ångestkval mot, av allt att döma, Östersund.

Hur är det att ”leva” mitt i den här säsongen?

– Man har lärt sig rätt mycket på vägen. Det läget vi ligger i, det är ju ingenstans man vill ligga såklart. Sett till förväntningar är det kanske där vi ska ligga egentligen. Välmåendet på så vis är ju inte så bra, man mår bra mycket bättre när man vinner hockeymatcher. Men nu är vi där vi är och ska göra det bästa vi kan för att klara ut det här, säger Victor Öhman.

”Tär på en”

VIK-sportchefen har av flera olika anledningar tvingats vara aktiv på marknaden under säsongens gång. Innan transferfönstret stängde plockade han in forwarden Cédric Desruisseaux från ECHL-laget Wheeling Nailers samt backen Jesper Dahlroth från Kalmar HC.

Har sportchefsjobbet varit som du förväntat dig?

– Klart att det är ett tufft jobb. Det är självklart att när man ligger där vi gör i tabellen så tär det på en. Men i stora drag har det varit som jag tänkt mig. Sen är det klart att det finns grejer jag behöver göra som sportchef som jag inte tänkte på när jag var spelare så jag lär mig nya grejer varje dag. Jag visste vad jag gav mig in på och jag visste hur förutsättningarna såg ut och så vidare. De bästa förutsättningarna för att spela på den nivå vi gör finns inte i Västervik, men det finns mycket bra grejer att göra med det som finns i klubben.

”Måste chansa litegrann”

Ett första facit på Öhmans lagbygge blir att det kommer sluta sist, eller i bästa fall näst sist, i grundserien.

Vad sätter du för betyg på din egen insats?

– Det är svårt att sätta ett betyg. Vi ligger där vi ligger och jag tar såklart ansvar för det. På så sätt är det ju inte godkänt egentligen. Sen blir det en balansgång i och med att jag vet var vi ligger med vår budget jämfört med andra lag. Sett till lönebudgeten är vi krasst där vi ska ligga, men jag vill inte skylla på ekonomi utan konstaterar att jag hade högre förväntningar än så här på laget. Vi har ju dessutom gjort det bra tidigare med Karlin (Mattias) som tränare och ”Georga” (Emil Georgsson) som sportchef så då har man ju bevisligen hittat rätt.

Vad hade du kunnat göra annorlunda?

– När vi sitter med de pengar vi har att jobba med blir det ofta att chansa en del. Där gäller det att försöka träffa rätt. Jag har säkert tagit några felbeslut på vägen, men vet också att man måste chansa litegrann. Titta på en sån som Cédric (Desruisseaux) till exempel. Han har aldrig spelat i Europa tidigare och blir då en liten chansning, men av det jag såg mot Kalmar i onsdags kommer han kunna tillföra mycket till vårt lag.

Kör hårt på gymmet

Trots en svag säsong har VIK fortfarande en helt okej chans att klara kontraktet via kval, som startar den 11 mars. Sedan en tid tillbaka har man lagt fullt fokus på detta, förändrat delar i spelet och tränat hårdare.

– Nu har vi ändrat rätt mycket grejer i vårt spel så att man kan skapa mer energi av det och se att det kanske bär lite frukt och faktiskt funkar. Då blir energinivån också lite högre. Vi försöker skruva på rätt mycket grejer hela tiden och det är säkert tufft för många. Vi har ett mål med allt vi gör nu och det är att vi ska vinna den sista hockeymatchen för säsongen. Jag tycker att grabbarna har chippat in rätt bra och nu ska vi få med oss en bra känsla in i kvalet, säger VIK-sportchefen.

Öhman ”varnar” också för att laget kan vara nedtränat den närmaste tiden.

– Vi har börjat trycka på rätt rejält med träningen och ökat på mängden träning. Vi har chansen att kunna göra det fram till ett visst datum där vi måste lätta upp det igen. Det kommer förmodligen att synas på matcherna vi har nu att killarna kan se lite tröttare ut.

Det blir som en ny försäsong?

– Lite åt det hållet kan man ändå säga. Den stora skillnaden är att vi kör rätt mycket hårdare på gymmet. Under en tid har vi också jobbat en del i block med grejer som vi vill förändra. Vi har börjat med två block med fokus på försvarsspel och mittzon. När vi känner att det sitter går vi vidare med nästa block.

Falk saknas fortsatt

Den senaste månaden har VIK fått klara sig utan huvudtränaren Nichlas Falk, som för en tid sedan tvingades till en ryggoperation. Det är oklart om han kommer tillbaka den här säsongen.

– Nichlas opererade sig för ett par veckor sedan och det blir successivt bättre. För tillfället är han dock hemma och han är inte i dugligt skick för att komma tillbaka och vara med på isen och i båset. Vi får se hur det går för honom och hur bra han blir. Vi har daglig kontakt och han sköter lite scouting hemifrån som det är i det här läget.

VIK leds nu av Joakim Hagelin och J20-tränaren Pelle Thorstensson och med viss assistans av Victor Öhman, som har hoppat in som assisterande tränare.

Är det aktuellt att förändra något på tränarsidan i det här läget?

– Det tycker jag inte. Vi gjorde en rockad för några veckor sedan genom att plocka in Pelle. Han har varit med i J20 under tiden också och där kollar vi på lite lösningar. Pelle har kommit in och gjort ett jättebra jobb, han är väldigt rak och tydlig.

Det är nycklarna i kvalet

Även om det i skrivande stund inte är helt klart så lutar det starkt åt att det blir Östersund som Västervik kommer att ställas mot i kvalet.

Hur går dina tankar där?

– Mycket talar för att det blir Östersund, även om det inte är helt klart. Det man kan säga om dem är att de gör sitt andra år i Allsvenskan. De gick bra ifjol, men har liksom oss haft en tuff säsong. De skulle kanske kliva in i kvalet med lite dåligt självförtroende. Just nu ligger fokus på att få till en bra scouting-rapport på alla delar.

Vad måste fungera i kvalet för att ni ska lyckas?

– Jag skulle säga special teams. Powerplay och boxplay blir väldigt avgörande i ett kval och är något vi kommer jobba hårt med att få till. I det stora hela gäller det också att spela tajt och inte släppa till för mycket. Vi ska försöka täppa till det och göra det jobbigt för motståndarna. Det handlar också om att hitta en jäkligt bra nivå på våra målvakter. Det gäller att älska läget och någonstans ser vi detta som vårt slutspel.

Hur ser du på en eventuell degradering till Hockeyettan?

– När vi först åkte ur förra året satte vi en bra plan, men om den fortfarande skulle gälla kan jag inte svara på. Då var planen att vi skulle vara ett satsande division 1-lag som skulle kunna tampas om att gå upp igen. Klart att tankarna funnits på att det kan sluta med degradering, men jag vill inte gå i de tankarna nu. Jag tror på den här gruppen, säger Victor Öhman.

Kastat gipset

Nyligen kunde Västerviks-Tidningen berätta att Västerviks IK dök upp hos Kronofogden med en förfallen skatteskuld på 550 000 kronor. Den ska dock vara reglerad nu.

Hur påverkar sådana saker laget i detta läge?

– Klart att det kan påverka lite negativt just när grejer kommer ut i tidningar. Då gäller det för oss på kansliet att förmedla till spelartruppen vad som händer och hur det ser ut. Det har Petra (Axelsson, klubbchef) gjort på ett bra sätt.

I kväll tar Västervik emot Almtuna IS i match nummer 48 av 52 i Hockeyallsvenskan.

– Vi har några mindre skavanker och frågetecken inför matchen. Däremot är Sjöström (Elias) förhoppningsvis tillbaka nu. Robin Carlsson plockade av gipset för fyra, fem dagar sedan. Han är inte i speldugligt skick än utan får gnugga lite skridskor och gym, men det är inte jättelångt borta där.

Hoppas på Jacobsson

När det gäller Modo-lånet Theo Jacobsson är förhoppningen att han ska kunna ansluta framöver.

– Han är på is efter sin ska, men är inte i någon 100-procentig form för att spela ännu. Tanken är att han ska komma ner till oss när han är spelklar, men Modo har också matcher och vi får se vad som händer där. Theo har varit en av våra bästa spelare under säsongen, om inte den allra bästa. Det hade varit fantastiskt att få tillbaka honom till ett kval, säger Victor Öhman.