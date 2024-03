SÅ SLUTAR KVALSERIEN – ÖVER 30 PROFILER TIPPAR OCH TYCKER

Petra Axelsson, klubbchef i Västerviks IK:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror Vimmerby får det otroligt tufft. Det är flera lag med stora ambitioner och starka organisationer. Det vore såklart häftigt med ännu ett Smålandslag i Hockeyallsvenskan, men tror tyvärr chanserna är små.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Brödernas/Väsby, 3) Hudiksvall, 4) Piteå, 5) Vimmerby, 6) Halmstad

***

Tomas Rydén, ishockeymålvakt i IK Oskarshamn, tidigare Vimmerby Hockey:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tycker att VH har bra chanser i Kvalserien. Det känns som om att laget kan gå ut avslappnade och spela sitt spel som de har gjort under hela säsongen – det är det som har tagit dem hit.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Halmstad, 5) Brödernas/Väsby, 6) Piteå.

***

Mikael Mjörnberg, journalist, bloggare, poddare och Hockeyettan-guru:

Om VH:s chanser i kvalserien: Vimmerby är definitivt bra nog att kunna vara med och stöka i alla matcher, men kan inte hållas som favorit att vinna. Det finns viss risk för mättnadskänsla efter att slutligen ha nått kvalserien och andra lag har varit med förr och gör också större satsningar.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Brödernas/Väsby, 3) Hudiksvall, 4) Vimmerby, 5) Halmstad, 6) Piteå. Men det kommer vara en väldigt tight tabell.

***

Nathalie Johansson, anfallare i Vimmerby IF:s division 2-lag i fotboll:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag är inte så insatt i hockeyn men jag tror att de har goda chanser i kvalserien då de senaste matcherna har gått bra.



Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Brödernas/Väsby, 4) Halmstad, 5) Hudiksvall, 6) Piteå.

***

Emil Wahlberg, ishockeyback i Modo, tidigare Vimmerby Hockey:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror att Vimmerby har stora chanser att gå hela vägen. Det är ett väl sammansatt lag med bra defensiv, bra offensiv och bra målvakter. Det är många VH-grabbar i laget och det är då VH brukar vara som bäst. Jagge (lagkapten Jakob Karlsson) leder laget upp i Hockeyallsvenskan.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Piteå 4) Brödernas/Väsby, 5) Hudiksvall, 6) Halmstad.

***

Karin Hultqvist, stor VH-supporter som följer laget såväl hemma som borta:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror och hoppas så klart att de kommer vinna med tanke på laget och prestationerna hittills.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Brödernas/Väsby, 3) Kristianstad, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå

***

Emil Georgsson, sportchef Södertälje SK, tidigare forward i Vimmerby Hockey:

Om VH:s chanser i kvalserien: Det känns som att Vimmerby har lika goda chanser som alla andra. De har presterat bra under säsongen, men nu handlar det om att vara bäst när det gäller.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Brödernas/Väsby, 3) Vimmerby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Thomas Rundqvist, Vimmerbyfostrad före detta landslagsspelare i ishockey:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror att VH:s chanser är goda. Det är viktigt med en bra start så man är med från början och jag tror att söderlagen är bättre och kommer från en tuffare serie. Svårast blir nog Kristianstad men jag tippar med hjärtat.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Aina Wiger, ägare av Hudvårdskompaniet i Vimmerby:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror det kommer gå jättebra för Vimmerby.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Brödernas/Väsby, 4) Piteå, 5) Halmstad, 6) Hudiksvall.

***

Anders Spaak, tränare för Vimmerby Hockey 2010-2013:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror att Vimmerby har stora möjligheter att blanda sig i toppstriden. Man har både bredd och spets i laget och backspelet har varit fantastiskt bra. Nyckeln till framgång är naturligtvis starten. Nu åker man utvilade på Norrlandsturné, och om man kan komma hem därifrån med bra utdelning finns alla chanser. Kristianstad blir hårdast emot och är den stora utmanaren.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Brödernas/Väsby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Daniel Stolt, sportchef Kalmar HC, tidigare sportchef Vimmerby Hockey:

Om VH:s chanser i kvalserien: Utifrån det jag har sett under säsongens gång har Vimmerby Hockey goda chanser att slåss om platsen till Hockeyallsvenskan. Jag önskar dom stort lycka till.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Halmstad, 5) Brödernas/Väsby, 6) Piteå.

***

Micael Glennfalk, entreprenör och tidigare kommunalråd:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror definitivt att Vimmerby kommer knipa en topp-3-plats. Rätt dag kan de slå både Brödernas/Väsby och Kristianstad, som jag tror blir de hårdaste konkurrenterna. Men Vimmerby måste få en bra start under sin inledande Norrlands-turné.

Så slutar kvalserien: Jag tror att Vimmerby slutar på andra plats. I så fall skulle det vara jättebra.

***

Mirja Holgersson, fritidssamordnare på Vimmerby kommun:

Om VH:s chanser i kvalserien: Känslan är att kvalserien kommer bli jämn och jag tror att Vimmerby Hockeys chanser är goda. De har visat på bra spel och det ska bli spännande att följa.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Halmstad, 4) Brödernas/Väsby, 5) Piteå, 6) Hudiksvall.

***

Eric Karlsson, tränare från Vimmerby som nu är assisterande i hockeyallsvenska Västerås:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror de är goda. Man har en stark stomme med VH-killar som drivit laget i flera år. Forwardssidan är väldigt stark och bred, backsidan är gedigen och målvaktsspelet blir avgörande.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Dennis Fröland, tidigare VH-back som numera håller till i Troja/Ljungby:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror på Vimmerby. Det är det absolut bästa laget jag mött den här säsongen. Börjar de Norrlandsturnén med två segrar, så har de ett grymt utgångsläge och det tror jag att de gör också.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Piteå, 6) Halmstad.

***

Frida Sethsson, idrottsälskare som är ankare i Vimmerby Bowlingklubb:

Om VH:s chanser i kvalserien: Det finns en anledning till att jag sällan spelar, då jag gärna spelar med hjärtat. Men jag tror att de har bra chans med tanke på hur säsongen har sett ut. Förutom 6-0 mot Kristianstad tycker jag att de har haft en hög lägstanivå och känns stabila. Det känns också som att de har en bättre lagkänsla än på länge. Jag tror även att Hampus har lagt ned otroligt många timmar, vilket har bidragit till att de är mer pålästa.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Piteå, 6) Halmstad.

***

Jacob Isaksson, mångårig back i Vimmerby Hockey med hundratals matcher:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror på goda chanser då det inte känns som att det finns någon superfavorit bland lagen. Det blir viktigt med en bra start.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Brödernas/Väsby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Carolina Leijonram, kommundirektör Vimmerby kommun:

Om VH:s chanser i kvalserien: Tyvärr är jag inte så insatt, men jag har lyssnat av och förstår att det kommer bli spännande matcher och att VH har mycket goda chanser. Jag vill önska laget ett stort lycka till.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Brödernas/Väsby, 4) Halmstad, 5) Hudiksvall, 6) Piteå.

***

Markus Modigs, Vimmerbyfostrad forward med SHL-meriter som nu är i Mora:

Om VH:s chanser i kvalserien: I en kvalserie så behöver man lite flyt och en bra start. Inget lag någonsin har gått upp utan en målvakt som spelar sin bästa hockey, så de behöver göra sina livs matcher. Jag tror starkt på VH i år. De har alla delar och "Jagge" och Anton kommer gå i bräschen hela vägen.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Brödernas/Väsby, 3) Kristianstad, 4) Halmstad, 5) Hudiksvall, 6) Piteå.

***

Victor Öhman, sportchef i Västerviks IK:

Om VH:s chanser i kvalserien: Känslan säger att det kommer att vara en väldigt tight och jämn kvalserie som i stort sett kan gå hur som helst och där jag tror Vimmerby kan ha en chans helt klart. Det kommer nog avgöras i sista omgången där många lag kommer att vara inblandade.

Så slutar kvalserien: 1) Brödernas/Väsby, 2) Kristianstad, 3) Vimmerby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Martina Andersson, hotellchef på Vimmerby Stadshotell:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror att Vimmerby har goda chanser att vara topp tre och förhoppningsvis norpa förstaplatsen.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad (men hoppas i hjärtat på VH), 2) Vimmerby, 3) Brödernas/Väsby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Alexander Pettersson, tränare för Vimmerby IBK:s herrlag de fem senaste säsongerna:

Om VH:s chanser i kvalserien: Det är en tuff serie men jag tror laget har stora chanser. Jag är säker på att många lag har respekt för dem, och den stabilitet de visat under hela säsongen. Kan man få en bra start så blir de farliga.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Halmstad, 5) Brödernas/Väsby, 6) Piteå.

***

Björn Jonason, tidigare Vimmerby Hockey-profil som numera tillhör Huddinge IK:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag skulle säga att de har bäst chanser av alla lag. Jag har tittat några matcher, har svårt att hålla mig borta och tycker att de spelar riktigt stabilt och solitt, framför allt defensivt. Det visade de ganska tydligt när de stängde ner Troja/Ljungby helt. Jag skulle säga att det står mellan Vimmerby och Kristianstad. Hjärtat säger Vimmerby så det är klart att jag säger att de har jättegoda chanser till att ta klivet upp. Tanken är att åka ner och hälsa på under kvalserien. Jag spanade in schemat, såg att det var flera lördagsmatcher och får försöka tajma in någon match”.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Halmstad, 4) Brödernas/Väsby, 5) Hudiksvall, 6) Piteå.

***

Linus Johansson, tidigare sportjournalist med god kunskap om Hockeyettan:

Om VH:s chanser i kvalserien: Vimmerby har gjort en strålande säsong och har alla möjligheter att fortsätta på samma spår i kvalserien. Det kryllar av klasspelare i laget och det faktum att många av dem har just VH som moderklubb är ett plus på så många sätt. Det finns en trygghet i grundspelet, ett försvarsspel som sällan brakar samman och en enorm skicklighet och bredd i det offensiva spelet. Brödernas/Väsby och Kristianstad får stå för favoritskapet, men det är skrällvarning på Vimmerby.

Så slutar kvalserien: 1) Brödernas/Väsby, 2) Kristianstad, 3) Vimmerby, 4) Hudiksvall, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Stina Kägo Bragsjö, fotbollsspelare Vimmerby IF:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag har inte jättebra koll på hockey men efter de senaste matcherna tror jag verkligen att Vimmerby har stora chanser att ta hem det här. Jag tror på dem.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3. Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Robin Frosthed, inbiten Vimmerby Hockey-supporter:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror de har goda chanser. Får de med sig fem-sex poäng nu under påskhelgen så ser det ljust ut men det kommer bli tufft. Alla lag är bra.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Johan ”MrMadhawk” Svensson, journalist på Expressen:

Om VH:s chanser i kvalserien: VH har väl ett rätt bra läge. Trots att man gjort en bra säsong, så går man ändå in med lite underdog-känsla. Det är ju inget snack om att den stora pressen är på Kristianstad, som har det bästa laget på papperet.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Hudiksvall, 3) Vimmerby, 4) Brödernas/Väsby, 5) Piteå, 6) Halmstad.

***

Roine Karlsson, drivande kraft i Virserums SGF:s sportgrupp:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag har följt Vimmerby hela säsongen och de överraskar gång på gång. Får de vara skadefria och har pigga huvud och ben varje matchdag så kan allt hända i en sådan serie.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Piteå, 5) Brödernas/Väsby, 6) Halmstad.

***

Camilla Sand, butikschef på Sandströms i Vimmerby:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag är så sjukt imponerad av laget i år och femman med våra egna produkter levererar match efter match. Det ska bli så spännande att få se matcher där man möter lag vi aldrig mött. Det blir en påskafton hemma i soffan med familjen och projektorduk. Vimmerby har precis samma chans som övriga lag att ta hem serien förutsatt att alla fortsätter vara skadefria, kriga varandra och få utdelning på målchanserna samtidigt som våra målvakter fortsätter hålla samma höga klass som tidigare. Om alla femmor ”peakar” formen i alla matcher har jag en riktigt go magkänsla. Är det någon gång vi ska vinna över Kristianstad är det ju nu.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby (vägrar tippa annorlunda), 2) Piteå, 3) Väsby, 4) Kristianstad, 5) Halmstad, 6) Hudiksvall.

***

Phil Horsky, tränare för Vimmerby Hockey i flera säsonger och nu basar han över Tranås AIF:

Om VH:s chanser i kvalserien: Vimmerby kommer gå upp. De har vad de andra lagen inte har. De har flera egna produkter med stort hjärta för klubben och det kommer göra skillnad. Laget är väldigt homogent och välbyggt och de har bra målvakter. Det finns ingen svaghet i lagbygget och de är bra i alla delar av spelet. Det finns inget dåligt att säga om Vimmerby.

Så slutar kvalserien: 1) Vimmerby, 2) Kristianstad, 3) Hudiksvall, 4) Brödernas/Väsby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

***

Helen Nilsson, S-kommunalråd i Vimmerby kommun:

Om VH:s chanser i kvalserien: Jag tror de klarar sig bra i kvalserien. De har visat att de är både fokuserade och har uthållighet. Så här långt har de ju aldrig varit tidigare. Jag känner inte till alla de andra lagen, men jag tror Kristianstad blir för svåra.

Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Vimmerby, 3) Halmstad, 4) Piteå, 5) Brödernas/Väsby, 6) Hudiksvall.

***

Krister Holm, Mariestads Bois-märkt bloggare och Hockeyettan-expert:

Om VH:s chanser i kvalserien: Vimmerby har äntligen brutit förbannelsen av att ha åkt ut i en sista avgörande match mot kvalserien mot laget som sedan går upp! Innebär det att det nu är Vimmerbys tur att gå hela vägen? Visst finns chansen, men i mina ögon så finns det ingen given favorit att göra det. För det är väldigt oviss kvalserie vi står inför, den mest ovissa under de år kvalserien funnits. Alla lag har sina saker som talar till deras fördel och nackdel, så även Vimmerby.

Om vi börjar med nackdelarna så är det deras orutin av kvalseriespel en tung sådan. Det brukar krävas några år med kvalseriespel innan man lyckas gå hela vägen. Det är nämligen ett snäpp upp till vad gäller allt egentligen. Det blir tätare mellan matcherna, det blir tuffare matcher, svårare motstånd och det finns inte en enda match där du kan gå på 99% och ändå vinna. Och i en kort jämn serie så måste du leverera i match efter match, vilket kräver en mental tuffhet som tar tid att lära sig. En sak till som talar emot Vimmerby är spetsen. Vimmerby HAR spets, inget snack om saken, men flera av konkurrenterna har en bredare spets och det är ofta det som fäller avgörandet när matcherna blir tuffare. Att ha spelare som levererar även när backarna blir lite större, starkare och elakare.

Så det är kört för Vimmerby då? Ingalunda! För är det något som Vimmerby visat under säsongen är det att man levererat kontinuerligt. Svackorna har varit få och grunda, en jämnhet som varit resultatet av att man har ett stabilt grundspel som man hela tiden kunnat falla tillbaka på, även när det gått tungt. Och just det där trygga grundspelet gör att man kommer vara otroligt svårslagna, och just den egenskapen är viktig i en slutspelsserie. Att man tar poäng även en dålig dag gör att man alltid kommer att vara att räkna med när det summeras. Man har också flera riktigt rutinerade spelare som spelar med stort hjärta, jag tänker främst på killar som Jakob och Anton Karlsson, som älskar när det blir tätt och tufft. Kan de få sina medspelare att ta rygg på dem och visa samma inställning så talar också det för laget. Om det räcker? Ja man har inte sämre chans än något annat lag i alla fall.

Kvalserien känns som ett lotteri, men jag går på magkänslan när jag tippar den.



Så slutar kvalserien: 1) Kristianstad, 2) Väsby, 3) Hudiksvall, 4) Vimmerby, 5) Halmstad, 6) Piteå.

Sammanställning:

Micael Rundberg

Simon Henriksson

Ossian Mathiasson