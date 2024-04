VH tillsätter ny tjänst – Barraza kliver in som marknadsansvarig

Vimmerby Hockey tillsätter en ny tjänst för att utveckla klubben på kort och lång sikt. 32-årige Rory Barraza kliver in i rollen som marknadsansvarig från och med 1 maj.

Vimmerby Hockey har siktet inställt på att bygga vidare på de sportsliga framgångarna och skaffa sig en stabil ekonomisk grund att stå på. Nu ska klubben hitta nya intäktskällor och utöka möjligheterna med matchvärdskap och kringevent.

För att möta framtida krav omorganiseras kansliet genom att inrätta en ny tjänst i form av marknadsansvarig från 1 maj.

Barraza ny marknadsansvarig i VH

Rory Barraza, 32-åringen som många förknippar med lokalfotbollen, kliver in i hockeyns värld. Han är född och uppvuxen i Målilla och bor numera i Frödinge.

– Det ska bli riktigt spännande och klubben har presenterat en väldigt bra framtidsplan. Det gör att jag känner att jobbet är helt rätt för mig, säger Rory Barraza.

Vimmerby Hockeys sportchef Pelle Johansson tog den första kontakten med Rory Barraza.

– Jag var med ”Danne” (Daniel Stolt, sportchef i Kalmar HC) när Pelle ringde och frågade om jag var intresserad. Först tänkte jag att de höll på och jävlades. Jag blev självklart chockad, men de vet att jag umgås mycket med ”Danne” och han har nog en del i att jag blev headhunted för det här jobbet. Det är klart att jag är smickrad över att få chansen med tanke på att det finns många andra som skulle kunna göra ett kanonbra jobb på den här tjänsten. Att arbeta inom idrott är helt fantastiskt.

Vad var det som fick dig att hoppa på det här tåget?

– Klubben har satt upp tydliga mål för ett år och tre år och strategier som sträcker sig fram till 2030. Bara där ser man att det blir seriöst på ett helt annat sätt och det gör att man har lite mer att sträva efter. Det blir lite enklare att nå målen när man har dem uppsatta. Jag tror verkligen på den satsning som klubben har presenterat för mig, säger Rory Barraza.

"Har en plan för framtiden"

Rory Barraza har jobbat som säljare på olika sätt under yrkeskarriären och kommer närmast från jobbet som bilförsäljare på Engströms Bil.

Vad kan du berätta om din nya tjänst?

– Upplevelsen är att Vimmerby Hockeys sponsorer har saknat den kontinuerliga kontakten med klubben under säsongens gång. Det är klart att det är svårt när man har ideella krafter som har gjort det och det har inte blivit på samma sätt. Nu när jag kommer in ska jag ha en mer kontinuerlig kontakt med sponsorerna och få dem att känna sig mer involverade i Vimmerby Hockey och veta vad pengarna används till. Jag ska också vara den som hjälper till och får in extrapengarna som inte har funnits tidigare. För mig handlar det om att vårda sponsorer och hitta nya sponsorer. Jag har ett brett kontaktnät och känner mycket folk och det tror jag kan hjälpa mig och Vimmerby Hockey mycket.

Vad ser du för utmaningar med det nya jobbet?

– Om jag ser till mig själv har jag aldrig jobbat med sponsring tidigare. Jag har personer runt mig som står bakom mig och hjälper mig om jag behöver stöttning. Det som är viktigt för mig är att man för en dialog och visar att man är tillgänglig. Jag uppskattar att klubben har en plan för framtiden där vi vet var vi ska vara om ett år och var vi tänker att vi ska vara om tre år, både ekonomiskt och sportsligt.

"Sätta fokus på hela föreningen"

Rory Barraza kommer in i ett ekonomiskt känsligt läge där Vimmerby kämpar för att klara licenskravet med ett eget kapital på åtta procent av omsättningen.

– Ekonomin är ansträngd, men klubben känner att ”ska man gasa så ska man gasa”. Jag kliver in i klubben för att hjälpa till och få in ytterligare inkomster för Vimmerby Hockey.

Hur ser du på klubbens framtid?

– Förhoppningen är att ta steget upp till Hockeyallsvenskan inom något år. Pelle är duktig och drivande i det arbetet och det ser man när man tittar på klubbens sportsliga framgångar. Det finns mycket att göra i Vimmerby Hockey för att det ska bli bra även på andra plan, till exempel organisatoriskt och ekonomiskt. För mig är det viktigt att sätta fokus på hela föreningen då vi har ungdomslag med duktiga killar och tjejer. Ungdomarna är klubbens framtid.