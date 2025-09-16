Trots lärdomarna – TV4-experten placerar VH i nytt negativt kval

Vimmerby Hockey fixade nytt allsvenskt kontrakt efter kval i våras. När populäre TV4-experten Fredrik Söderström tittar in i spåkulan får Vimmerby kämpa för sin allsvenska existens i ett nytt kval efter grundseriens slut.

Hockeyallsvenskan drar igång med full omgång på fredag kväll. TV4-experten Fredrik Söderström ser med tillförsikt fram emot den efterlängtade säsongsstarten.

– Jag är oerhört nyfiken på vad som väntar. Jag är sugen på att hockeyn ska dra igång och att det är skarpt läge nu, säger Fredrik Söderström.

Serie i tre olika sjok

Fredrik Söderström är av uppfattningen att Hockeyallsvenskan kommer vara uppdelad i tre olika sjok.

– Vi kommer ha en toppstrid med kanske fem eller sex lag. Modo är favoriter i mina ögon, men det är inte givet på något sätt. Jag tänker kanske att Södertälje, Björklöven och Karlskoga kommer utmana och frågan är om AIK är med i det sällskapet eller inte. Sedan kommer ett mellanskikt där jag tror att Oskarshamn skulle kunna vara och Västerås tror jag kommer bli bättre. Jag är lite osäker på om Kalmar pallar krav och förväntningar, säger Fredrik Söderström.

Enligt Söderström kommer en handfull lag hamna längre ner i tabellen, däribland fjolårets kvallag Vimmerby Hockey.

– Jag tror att Vimmerby är bättre rustade i år och det känns som att de borde ha lärt sig något av förra året. Om man tittar på facit i Hockeyallsvenskan är det tyvärr så att lagen som har mycket pengar och en dyr trupp är i toppen och de andra lagen får slåss i botten.

Söderström betonar vikten av att de tilltänkta bottenlagen får leverans från importsspelarna för att lyckas och minns vilken betydelse George Diaco hade för Vimmerby när han anslöt mitt under förra säsongen.

– För klubbarna som jag tänker kommer vara i botten, inklusive Vimmerby, handlar mycket om utfallet på importerna. Jag har själv varit i klubbar med små ekonomiska medel och varit med om fantastiska utfall, både i Hockeyettan, i Hockeyallsvenskan och utomlands för den delen. Där ligger en nyckel att man hittar någon som trumfar. Diaco (George) kom in i Vimmerby förra året och vräkte in mål. Det finns de som tycker ”vad ska importspelarna hit och göra?”, men du får mer för pengarna. Det finns kanske en bild bland svenska, okej spelare att det inte duger att vara på allsvensk nivån och då åker man utomlands. Då måste man fiska i dammen med utländska spelare och frågan är om man har fiskat rätt och vad utfallet kan bli.

Annons:

Smålandsderby i negativa kvalet

Fredrik Söderström tippade Vimmerby sist i fjol och har klubben på nästjumboplatsen i årets tabelltips.

– Som jag säger är jag ganska övertygad om att man har lärt sig någonting av förra årets säsong. Eric (Karlsson) vänder hem och du tar dig inte an moderklubben med lättja utan det är på blodigt allvar. Jag pratade kort med Eric och jag får känslan av att han tycker att man är på rätt spår. Nyckeln är att man har uthålligheten med att man kan klara av att hålla en hyfsad nivå även om man förlorar matcher. Det kommer man göra och det är helt by the book. Det blir viktigt att en spelare som Jakob Karlsson, som jag träffade på här och som alltid har någon form av pondus, fortsätter vara tjatig, gnällig, tuff och svart i blicken. Det får inte bli ett gäng som tycker synd om sig själv för att man inte har resurserna. Man måste ändå bita i och hitta en bra standard och där tror jag att det finns gossar som kan leverera. Jag gillar målvaktssidan som jag tror kan vara en nyckel. Det kommer vara en prövning när man är ett lag som blir hårt ansatt av några topplag, men har du vinnande målvakter så brukar det kunna hjälpa.

Vilka möter Vimmerby i det negativa kvalet?

– Jag har satt Troja-Ljungby sist. Låt mig vara tydlig med det igen och det är inte för att jag ska skydda mig själv. Jag har en känsla av att något av de här lagen som jag tror lite mer på några hack upp, typ Östersund, Almtuna och Nybro, kommer klappa ihop. Jag går i fällan varje år och det är min femte säsong som expert i tv.

Söderström tror på Modo

Söderström tror att Modo, Örnsköldsvikslaget som trillade ur SHL i våras och vill tillbaka upp igen under Mattias Karlins ledning, kommer vinna grundserien.

– Jag påminner om hur det har sett ut de senaste åren med att det har varit ruskigt tajt och det tror jag att det kommer vara nu också. Modos utmaning blir att de inte får tycka att de är sköna eller bra, då kommer de bli uppätna. De måste ha ett gnugg även om de är ett topplag. Jag tror att Modo är i final men jag tror att laget med störst utveckling av Björklöven, Södertälje och några till blir deras motståndare. Det skulle kunna sluta hur som helst.

Vilket lag tar klivet upp i SHL?

– Modo.