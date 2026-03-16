Sportchefen glad över nytt tv-avtal: "Fått tydligt besked"

Sportchefen Pelle Johansson är glad över att tv-avtalet är på plats.

En utdragen process är över. TV4 sänder Hockeyallsvenskan åtminstone fram till 2030. Vimmerby Hockey ska också ha fått positiva besked kring siffrorna i avtalet. "Vi har inte fått detaljer eller siffror, men fått tydligt besked att vi kan räkna med samma ligaersättning som 2025/2026", skriver ordförande Mia Thelin i ett sms.

Ovissheten har varit stor. TV4 har sänt Hockeyallsvenskan sedan 2015 och ligan är en av landets mest populära. Under måndagen kom beskedet många har väntat på.

TV4 och Hockeyallsvenskan är överens om en fortsättning. Det nya avtalet sträcker sig fram till säsongen 2030 och det är samma avtalstid som TV4 har för SHL.

"Vi är väldigt glada att fortsätta samarbetet med TV4 som har varit en utmärkt partner för svensk hockey. Att i rådande klimat för rättigheter kunna teckna det här avtalet säger något om intresset för ligan men framför allt säger det mycket om det hårda arbete som klubbarna har lagt ner de senaste åren. Det här avtalet ger oss inte bara en starkare finansiell grund utan även ökad synlighet och tillgänglighet för ligan och våra klubbar runt om i landet", säger Gabriel Monidelle, vd på HockeyAllsvenskan, till Hockeyallsvenskans hemsida.

Glad över att bli kvar med TV4

Avtalet beskrivs som det bästa i ligans historia och samtliga matcher kommer att sändas på TV4 Play och i TV4:s kanaler. Tidigare har det funnits en oro för att värdet inte alls ska vara lika högt. Av avtalsrättsliga skäl har ingen velat kommentera siffrorna i avtalet.

Sportchefen Pelle Johansson är glad över att avtalet är på plats.

– Vi vet inte så mycket mer än att det är klart. Vi har inte fått någon information gällande utformningen av det, men det är positivt att det är klart. Alla verkar nöjda över det man har läst i alla fall, så det låter bra. Sedan får vi se vad det innebär.

Han är glad över att man kommer ligga kvar på TV4.

– Det passar någonstans eftersom de har SHL och hela den biten. Det blir ganska tryggt och då vet vi att speldagarna lär ligga kvar. Hade man bytt till ett annat sändande bolag, så hade de kanske velat spela andra dagar. Så rent sportsligt vet vi mest troligt att det innebär samma speldagar.

"Lär vara något liknande"

Enligt Pelle Johansson rör det sig om cirka 5,5 miljoner kronor Vimmerby Hockey fått i det tidigare avtalet.

– Det man hört och läst är att alla parter är nöjda, så det lär vara något liknande, plusminus någonting kanske. Här och nu vet vi inte så mycket, men de måste väl gå ut med siffror snart. Det är för färskt för att säga hur det påverkar min budget.

Vad känner du för att avtalet gäller till 2030?

– Jag tänker att det finns en plan att det är synkat med SHL-avtalet. Det är ju samma sändande bolag och det har kanske funnits en dialog kring det.

Pelle Johansson säger att truppsamtalen pågår för fullt.

– Det kommer hända mycket framöver, både positivt och negativt. Efter exitsamtalen vet vi hyfsat var vi står och vad vi vill. Där har vi nog en plan.

Räknar du fortsatt med tio till tolv nya spelare?

– Räknar man in lånen, och det måste man också räkna in, så är det säkert den typen av förändring det handlar mot hur vi avslutade säsongen.