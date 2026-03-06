FEM PUNKTER: VH vaknade efter fula smällen – en imponerande vändning

Avslagen start

Ja, det är svårt att säga annat om första perioden mellan Troja-Ljungby och Vimmerby Hockey. Och konstigt vore väl annat. Ett Troja som absolut inte ville riskera några nya skador inför kvalspelet mot ett nöjt Vimmerby Hockey där spelarna mest såg ut att ha tankarna på morgondagens firande på Stadshotellet. Inför matchen tryckte Eric Karlsson på att avsluta snyggt och i mellanakten blev det visserligen bättre fart. På Troja-Ljungby. Två ramträffar i samma powerplay, slarvigt och slött försvarsspel från VH och vips var det 3-1 på tavlan och bud på mer. Men som sagt, det är svårt att klandra Vimmerby-spelarna med tanke på urladdningen i onsdags. Att då ändå lyckas hämta ikapp underläget och vinna i förlängning var mycket imponerande. En fin avslutningspresent till den tillresta supporterbussen.

Otäckt och så onödigt

Ajajaj, Anton. Den skadedrabbade VH-forwarden åkte på en otäck smäll när Arvils Bergmanis satte in en stenhård tackling mot huvudet som renderade i ett matchstraff. Lika oväntat som onödigt i den här typen av match och vi kan bara hoppas för att det inte blir allvarligt för Anton. I onsdags trodde den assisterande kaptenen själv att han skulle stå över kvällens match med tanke på skadeproblematiken senaste veckan, men likväl var han med i laguppställningen. Att då tvingas kliva av med en misstänkt hjärnskakning efter en ful och helt onödig tackling är givetvis en mardröm. Efter tacklingen var det precis som att VH-spelarna vaknade och verkligen ville vinna för Antons skull.

Adam Peterssons lyft

Vimmerby-killen fick hyfsat stort förtroende i de första fyra matcherna av säsongen. Därefter har han kastats fram och tillbaka och varit helt petad i flera matcher. Detta utan att gnälla eller kräva en utlåning vilket forwarden ska ha en stor eloge för. Under slutspurten upplever jag att något har hänt med ”AP”. Han tar för sig, spelar med självförtroende och känns plötsligt som en given startspelare. Målskytt mot Östersund, målskytt mot Troja-Ljungby och frånsett hemmamatchen mot AIK har han snittat över tio minuter per match under en längre tid. Han har både jobbat sig till och förtjänat istiden och förtroendet.

Lånespelarna

Ingen Oscar Davidsson, August Lissel eller Ville Svensson som var tillbaka hos sina respektive SHL-klubbar. Davidsson, som varit med i truppen till och från sedan i höstas, har haft svårt att göra ett avtryck i VH-tröjan. Det kan man knappast säga om 19-årige Lissel eller 20-årige Svensson som anlände under slutspurten och tog för sig direkt. Om möjligheten dyker upp att plocka in någon av dem till nästa säsong – på lån eller permanent – borde Pelle Johansson hugga direkt.

Troja-Ljungby eller Västerås?

Ja, det är frågan. Det går såklart inte att dra några större växlar av Trojas insats ikväll. Det vi vet är att Västerås har en klart vassare (och dyrare) trupp och senast mot Mora fick man äntligen igång Konstantin Komarek som gjorde sitt första mål på tolv matcher. Österrikaren avgjorde i förlängningen med sitt andra mål och om han hittar målformen kan det bli en avgörande faktor. Troja-Ljungby har Linus Skager och inte så mycket mer offensiv kraft nu när Allan McShane och Albin Nilsson går skadade. Visst är Skager giftig men det här ska väl inte gå över sju matcher mot Västerås? Nej, jag är rätt övertygad om att Västerås pallar för pressen och fixar kontraktet. Låt oss säga 4-2 i matcher.