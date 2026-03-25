Stora profilerna om att ikonens tid i VH är över: "Störst genom alla tider i alla kategorier"

Inte ens Vimmerby Hockey och Jakob Karlsson var en saga som varade för evigt. På onsdagen kom beskedet att Vimmerby Hockey väljer att säga adjö till honom trots att han själv ville göra en säsong till. Här har vi samlat röster från tio stora profiler som haft med Vimmerbys lagkapten att göra på olika sätt.

De tre frågorna vi ställde till de tio profilerna som på något sätt varit kopplade till Jakob Karlssons karriär på olika sätt var följande:

1) Vad har Jakob Karlsson betytt för Vimmerby Hockey?

2) Vad säger du om klubbens beslut att inte förlänga kontraktet? Borde han ha fått avsluta på sina egna villkor?

3) Hur bör man uppmärksamma hans gärningar och insatser för klubben?

Markus Modigs, flerårig lagkamrat med Vimmerby som moderklubb, numera i norska ligan.

1) Oj, otroligt mycket. Det är svårt att sätta ord på hur mycket han har betytt. En fantastisk människa med det största VH-hjärtat jag har sett. En fantastisk lagkamrat som har gjort så otroligt mycket för Vimmerby.

2) Jag tycker att ”Jagge” någonstans har förtjänat rätten att få välja när han ska avsluta sin karriär och inte. Jag hade föredragit att man hade hittat en annan roll. Jag vet att han fortfarande kan bidra, både i omklädningsrummet och även med sitt stora VH-hjärta på isen också. Jag tycker att det är tråkigt att de kommit fram till det här beslutet och ställer mig lite kritisk till det.

3) Det är inget tvivel om att tröjan ska upp. Frågan är bara om det är nog. Jag hoppas att det blir en fin hyllning till Jakob där han får veta hur mycket han har betytt för Vimmerby som klubb och att han får ett värdigt avslut.

Björn Jonason, evigt spelande sportchef i Huddinge med någon form av kultstatus i Vimmerby.

1) Oh, hur lång tid har du? Kulturbärarnas kulturbärare. Han står för allt som en kille med hjärta står för. Han har varit lagkapten, kommit tillbaka, valt borta andra klubbar och varit VH trogen. Jakob är ansiktet utåt för hela föreningen och det är otroligt stort att vara en sådan figur. Han ligger bakom det som Vimmerby Hockey har åstadkommit de senaste tio åren. Han har också betytt mycket för mig personligen och vi pratar än i dag.

2) Det är på tiden att han hoppar av. Han är för gammal för att hålla på med det här… Nej, skämt åsido är det klart det kulturmässigt blir ett jättetapp. Sedan tvivlar jag starkt på att han inte kommer att vara delaktig på ett eller annat sätt och hans fana kommer att föras vidare även om han inte står med i lineupen. Jag tycker att det är ett tufft besked och otroligt tråkigt. Men om man får skoja lite är det väl dags för honom att kliva åt sidan och göra något annat.

3) Självklart ska det vara en ceremoni på torget, det tycker jag absolut. Det ska vara en orkester som spelar och fest. I samband med en match ska tröjan också hissas upp. Och då hissas den väl upp både för mig och Jakob eftersom det är nummer 10…

Eddie Levin, Vimmerbyson som just nu jagar SHL med Kalmar HC.

1) Han har betytt massor för både Vimmerby Hockey och mig som spelare. Han har varit den bästa kaptenen jag haft i min karriär. Han har lärt mig mycket som jag kommer bära med mig både i min hockeykarriär och utanför. En ledare som ställer höga krav, sliter mest på träningarna men framför allt en bra ledare i omklädningsrummet. En förebild.

2) Det är klart jag tycker att det är tråkigt. Samtidigt är det som "Jagge" själv säger, han är inte purung längre och en saga tar alltid slut någon gång tyvärr.

3) Jag tycker det är dags att Vimmerby Hockey ska hissa en tröja. Spelaren med flest matcher, mest poäng och mest förseningar till träningar. Det kommer dröja lång tid, om det ens sker, att någon slår de rekorden. Pensionera nummer tio!

Jesper Kokkonen, mångårig medspelare och kedjekamrat i Vimmerby Hockey, numera i norska ligan.

1) Sedan han kom tillbaka, året när vi var i ettan, har han betytt otroligt mycket. Förmodligen bara mer och mer ju mer åren har gått. Han är en otrolig ledare och går i bräschen varje dag. En fantastisk människa för hela bygden och ansiktet utåt kan man säga.

2) Det är klart att det är tråkigt. Det har blivit lite för mycket sånt på senare år. Hockey vet vi att han kan spela och han är inte den dyraste heller. Han är otroligt viktig runt omkring och i omklädningsrummet. Det är ett konstigt beslut kan jag tycka.

3) Jag förväntar mig någon tröjhissning eller liknande. Han är störst genom alla tider i alla kategorier, så han förtjänar en stor hyllning.

Fredrik Söderström, hockeyexpert i TV4 som haft Jakob Karlsson som tränare i Olofströms IK och IK Oskarshamn.

1) Jag tror att han är och har varit otroligt betydelsefull. Tittar man långt bak i tiden hittar man alltid någon gammal rackare som gjort något, men sedan dröjer det ofta 30 år innan man värdesätter någon. Det borde vi bli bättre på att göra tidigare och i mina ögon har han varit en fenomenal representant för Vimmerby.

2) Det finns alltid två sidor. Jag förstår ibland att repet ska dras, men min bild är att Jakob håller. Det är klart att vissa saker kommer med åren, man bryts ned rent biologiskt, men jag tänker att det driv, ledarskap och aura han har kan man aldrig köpa för pengar. Det utmanar andra, hela staben och ledningen, och man behöver någon som inte bara flyter med, utan också sätter emot. Värdet av det underskattas. Det här beslutet förvånade mig lite.

3) Varje klubb har sina ritualer, men jag är övertygad om att Jakob har betytt otroligt mycket på den här sista resan. Med det i åtanke har han hög status. Jag kan inte rutinerna där, om man hissar tröjor i taket eller döper arenan eller liknande, men han är en profil värd all uppmärksamhet man kan uppbringa.

Jacob Isaksson, VH-back med många matcher som kamperat mycket ihop med Jakob Karlsson.

1) Han har varit ett ansikte utåt, som alltid gått i bräschen. På både träning och match ger han 2 000 procent och det kan man aldrig ta ifrån "Jagge". Han har varit en stor förebild på det sättet och gjort en imponerande resa. "Jagge" har varit med och byggt upp det man har och skapat en stark kultur i gruppen. Folk utifrån har hängt på det.

2) Det är svårt att säga. Det går att sia om det fram och tillbaka, men beslutet är taget. Jag förstår "Jagges" besvikelse om han ville spela en säsong till, men han har avslutat med tre fina säsonger och på ett sätt går det väl inte att få ett bättre avslut egentligen. Man höll sig kvar och gjorde Vimmerby Hockeys bästa säsong i historien. Det är ett värdigt slut samtidigt som jag förstår tomheten hos honom. Förhoppningsvis ser han positivt på det med lite distans.

3) Han är värd någon hyllning vid seriepremiären. Det hänger ju inga tröjor i taket här, men det är han värd alla dagar i veckan. Det tycker jag absolut.

Dennis Fröland, tidigare lagkamrat som alldeles nyss åkte ur serien med Troja-Ljungby.

1) Han har betytt otroligt mycket. Att spela över 500 matcher och göra över 400 poäng i samma klubb säger allt. Det är en spelare som levererat över tid och satt en standard både på och utanför isen. Han har varit en viktig del av klubbens identitet under många år.

2) Det är alltid tufft när sådana beslut tas, särskilt när det gäller en spelare som betytt så mycket. Samtidigt är det en del av sporten och alla vet om det. Klubben måste ta beslut utifrån vart man är på väg. Jag har stor respekt för det, men det förändrar inte vilken betydelse han haft eller vilken respekt han förtjänar.

3) Jag tycker att han ska uppmärksammas ordentligt. Tröjan ska upp i taket.

Tomas Rydén, målvakt i Vimmerby Hockey i tre säsonger.

1) Jag skulle vilja säga allt. Under tiden jag var där var han hela ryggraden i föreningen. Man kunde alltid lita på honom och han fanns alltid där. Otroligt seriös, otrolig kraftvilja och såg till att alla människor mådde väldigt bra. Han tände alltid till extra när det väl gällde och var alltid bäst i de matcherna. Det är absolut en av de bästa kaptenerna jag har haft i min karriär.

2) Det är klart att det kommer lite som en chock. Den känslan man har är att han är ryggraden i den där ishallen och i det här omklädningsrummet och så ska han inte vara kvar där och inte göra det på sin egen begäran, vilket jag kanske tycker att han förtjänar. Det blir ett jobbigt farväl, tror jag.

Tycker du att han borde ha fått avsluta på sina egna villkor?

– Det är min åsikt och det är vad jag tycker att han borde förtjäna. Som jag har läst i intervjuer med honom så kände han att han ville göra en sista säsong och därefter avsluta karriären. Han säger att pengarna inte spelar så stor roll och att han kan tänka sig att ta en mer defensiv roll, acceptera det och bara få göra en sista avslutande säsong istället för att det abrupt tar slut. Det är svårt att säga vad som är rätt och fel. ”Jagge” har sin syn och sin känsla och sedan sitter Pelle (Johansson) och Eric (Karlsson) på sina känslor och vad de tycker är bäst för föreningen. Jag ser på det som en god vän till Jakob och tycker att han borde ha förtjänat en sista säsong där han kände ”efter det här kan jag avsluta karriären”.

3) Kommer inte hans tröja upp i taket i Vimmerby ishall så kommer jag hissa upp den själv i så fall tänkte jag säga, säger han och fortsätter:

– Han förtjänar alla hyllningar och han har gjort så mycket för klubben. Han har betytt allt och betytt jättemycket för min del också i min karriär. Han förtjänar allt.

Emil Wahlberg, VH-back som spelade med Jakob Karlsson i flera säsonger och numera är materialförvaltare i MoDo Hockey.

1) Oj, det är på den nivån att det knappt går att sätta ord på vad han har betytt faktiskt. ”Jagge” har inte Sveriges bästa löpsteg, men han var alltid bland de första i löparspåret. Han har ett jävla pannben och har givetvis bra kondition och alltid varit bra tränad. Han har betytt mycket för klubben och varit en ruskigt bra ambassadör för hela föreningen under hela sin tid i Vimmerby.

2) Det är alltid svårt. Där måste man hoppas att Pelle (Johansson) och Eric (Karlsson) har tagit rätt beslut. Jag och ”Jagge” är lika gamla och han börjar bli till åren när det gäller hockeyspelandet och på något sätt kan man väl förstå Vimmerbys beslut. Jag själv var ute för liknande grej i MoDo när jag inte fick vara kvar på sportsliga grunder. Det är klart att det är tufft att få sådana besked. Han har åstadkommit något riktigt stort för en väldigt liten, men familjär förening. Jag var med och tog upp MoDo i SHL och gjorde ett bra första år i SHL. Det är sånt jag tittar tillbaka på och det tror jag också att ”Jagge” kommer göra när det har sjunkit in. Jag tror att han är jäkligt stolt över det han har åstadkommit i föreningen.

Jag tror att hans betydelse är ovärderlig, framför allt i omklädningsrummet, och att det kommer bli ett riktigt stort tapp. Jag tror att det är skor att fylla och som jag tror att de får svårt att fylla, i alla fall första säsongen.

Jag kan tänka mig att ”Jagge” har varit en förebild för alla som har kommit in i laget. ”Jagge” har visat vägen genom att visa ”så här beter vi oss” och ”så här spelar vi i Vimmerby” och den familjära känslan tror jag att han har fått ut bra i truppen. Han berättar att här spelar vi för märket på bröstet och inte för oss själva, men spelar vi för märket på bröstet så kommer det kunna bli bra saker i slutändan som tar dig vidare. Att spelare från Vimmerby ryktas till andra klubbar är ett bevis på att de har gjort något bra och jag tror att ”Jagge” är en stor del av det.

3) När jag själv slutade i MoDo sa klubben upp plusåret jag hade och jag valde själv att meddela att det inte skulle bli något mer i MoDo. Jag fick själv en hyllning i sista hemmamatchen och det var ovärderligt för mig och hur häftigt som helst. Tyvärr fick inte Jakob den möjligheten, men jag hoppas och tror verkligen att klubben kommer göra någon slags hyllning till honom i början på nästa säsong. Vad hyllningen innebär vet jag inte. Jag hoppas verkligen att de uppmärksammar alla milstolpar och allting han har varit med om i just Vimmerby eftersom han är en egen produkt. Det är få förunnat att få spela så många matcher, göra så mycket poäng och vara med om de sakerna han har gjort i sin egen moderklubb. Han förtjänar verkligen en hyllning.

Hampus Sylvegård, tränare i Nybro Vikings som var den som tog upp Vimmerby i Hockeyallsvenskan.

1) Jag har inte alla siffror i huvudet, men med den mängden matcher han har spelat och den prestationen han hållit och standarden han satt i allt har han betytt extremt mycket. Han betydde mycket för mig när jag var där och var en ledare i gruppen och på isen, som även bidrog offensivt. Han gjorde skillnad i matcherna. Han är en smart hockeyspelare med högt hockey-iq och är en person som ställer krav och får med sig gruppen på det. Det är tråkigt att han lägger av, men oavsett vad vill jag tacka honom för att ha fått jobba med honom. Jakob har betytt oerhört mycket för mig och Vimmerby, och han har hjälpt mig mycket i min karriär. Jag har enorm respekt för "Jagge" och han kommer vara saknad.

2) Det är inte riktigt min sak att avgöra vad klubben anser eller landar i. Det finns aldrig något bra avslut i sådana här karriärer om spelaren inte själv säger att nu lägger jag av efter en sista match. Jag har inte insikten och kan inte kommentera det.

3) Det är väl inget snack om saken med den mängden matcher, poäng och säsonger i klubben, att det förtjänar att diskuteras om tröjan ska upp i taket. Han har alltid stannat kvar trots att det funnits intresse från större lag och med större roller. Han har satt kulturen och standarden och gjort flest matcher och poäng. Det måste diskuteras om tröjan ska upp.

