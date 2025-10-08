Tio mål på sju matcher: "Jobbigt om vi inte hittar sätt att göra mål"

Jakob Karlssons Vimmerby Hockey har förtvivlat svårt att göra mål på sina chanser i upptakten av årets säsong. Lagets facit efter sju matcher är tio mål framåt. I kväll blev det förlust med 0–3 hemma mot Björklöven. Foto: Ossian Mathiasson

Spelmässigt hänger Vimmerby Hockey med bra och utmanar motståndarlagen i Hockeyallsvenskan. Det som oroar och gäckar laget i säsongsupptakten är målskyttet. – Det kommer bli jobbigt om vi inte hittar sätt att göra mål, säger lagkaptenen Jakob Karlsson.

Precis som flera gånger tidigare den här säsongen gjorde Vimmerby Hockey en bra spelmässig insats och fälldes av att de inte fick utdelning på sina skapade chanser.

Hemma mot IF Björklöven var det Vimmerby som låg på för ett ledningsmål, först under stora delar av första perioden och sedan i upptakten av andra perioden, och fick en kalldusch när Umeålaget gjorde 0–1 sju minuter i mittperioden.

Vimmerby återvände till anfallszonen, tryckte på för en kvittering och hade en styrning i stolpen innan 0–2 föll i efterföljande anfallet

Björklöven visade sedan offensiv briljant när Fredrik Forsberg prickade in 0–3 efter Marcus Nilssons smörpass i powerplay innan andra periodens slut.

"Kommer inte riktigt åt dem"

Hur man ska förvalta sina chanser visade Björklöven prov på i VBO Arena denna afton. Besvikelsen var stor i VH-lägret efter slutsignalen.

– Det är tufft såklart, sedan är de bra. De är väldigt stabila och ruggigt bra bakåt. De har släppt in väldigt lite mål och vi kommer inte åt dem riktigt och skapar inte tillräckligt mycket chanser, säger Vimmerbys Hockeys kapten Jakob Karlsson och fortsätter:

– Det är igen lite enkla mål bakåt, men samtidigt är Pontus (Eltonius) bäst i laget och vi måste hitta sätt att göra mål då vi gör alldeles för lite mål. Försvarsmässigt är det helt okej och även om vi vill ta bort något mål kommer vi inte vinna matcher om vi inte hittar sätt att göra mål.

Vad tänker du kring er oförmåga att göra mål och inte få utdelning på trycket och chanserna ni skapar?

– Det är någonstans bara fortsätta jobba och kolla hur vi kan göra saker annorlunda för att skapa ännu hetare chanser. Ibland är vi lite för heta avslut och ibland är vi lite sega på att ta oss till mål. Vi måste bli bättre i powerplay och hela det offensiva spelet måste bli mycket bättre. Vi har väl tio mål på sju matcher, det kommer inte hålla, säger Jakob Karlsson.

Vad är det som saknas i det offensiva spelet?

– Vi måste försöka skapa fler farliga chanser, hitta in med mer spel, ha bättre attacker i spelvändningarna och komma mer samlat. När vi får grepp i vår forecheck känns det som att vi är tunga att möta och när vi vinner puckarna gäller det att vi hittar avslutslägen och kommer in till farligare lägen.

"Måste bara jobba på"

Vimmerby inledde samtliga tre perioder bra och ställde frågor till Björklövens spelare.

– Alla gör verkligen sitt yttersta och arbetsinsatsen tycker jag alltid har varit där. Vi jobbar hårt och följer det vi ska göra, men det kommer bli jobbigt om vi inte hittar sätt att göra mål. De (Björklöven) är också i ett stim, heta och trygga i det de gör. 1–0 kommer från lite ingenstans när vi är bra under en period och 2–0 kommer när vi kanske har vår bästa period i matchen. Det kommer ologiskt och tufft för oss och sedan har de ruggig kvalité när de gör mål i powerplay. Det är en jobbig förlust, men vi måste bara jobba på och fortsätta tro på det vi gör.

VH-ledningen valde återigen att göra en hel del korrigeringar i kedjorna under matchens gång.

– De kör väl på det de tror på och det är klart att de försöker hitta något som funkar och kan ge oss lite mer spets framåt. Det är helt upp till dem. Som spelare är det bara att lyssna och köra, snacka ihop sig med kedjekamraterna och göra det bästa av det.

"Behöver en vinst"

Vimmerby har nu tre raka förluster efter att ha förlorat mot Karlskoga, Modo och Björklöven.

– Det känns som att laget och gruppen behöver en vinst så att vi har något att gå på och tro på. Alla matcher är tuffa och svåra och alla lag är bra. Det är klart att lagen vi har haft nu är tre av seriens fem-sex bästa lag, men jag tycker samtidigt att vi ska kunna göra det lite svårare för dem på hemmaplan.

Vimmerby har gjort bra matcher och haft hugg på poäng mot topplagen.

– Ändå står vi här med en 0–3-förlust och vår målvakt har varit bäst i laget. Vi måste fortsätta med bitarna som fungerar och är bra och hitta lite andra lösningar på offensiven.

På fredag väntar Nybro Vikings på hemmaplan.

– Det är bara att ladda om och försöka göra en bra match på fredag.