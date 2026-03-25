Därför nobbar Vimmerby Hockey klubbikonen och lagkaptenen: "Toppidrott"

Pelle Johansson förklarar beslutet att inte förlänga kontraktet med klubbens mesta spelare och bästa poänggörare genom tiderna. Foto: Vimmerby Hockey Press / Meijer Media och Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey erbjuder inget nytt kontrakt till lagkaptenen och klubbikonen Jakob Karlsson. – Det är ett stentufft beslut utifrån vem Jakob är och vad han har gjort för föreningen, men det är upp till andra att ta stafettpinnen nu, motiverar sportchefen Pelle Johansson beslutet.

525 matcher och 419 poäng i VH-tröjan. Men nu är det över för Jakob Karlsson. Klubben har valt att inte förlänga kontraktet och sportchefen Pelle Johansson medger att det har varit ett svårt beslut.

– Det är sportsliga skäl och någonstans är det oundvikligt att Vimmerby Hockey förr eller senare måste klara sig utan Jakob Karlsson. Om det är här och nu eller efter nästa säsong går att diskutera men någon gång hade beslutet tagits ändå. När vi tittar på det eventuella truppbygget till 2026/2027 ser det ut så här.

Med tanke på hans historia i klubben – borde han själv ha fått avgöra när det var slut?

– Jag förstår frågan men jag vet inte om det hade varit bättre. Vi kunde ha hamnat i en mer lustig situation om spelaren i fråga hade varit 13:e eller 14:e forward. Det hade kunnat bli en ännu svårare situation för ledarstaben att hantera i november.

Hur tog han själv beslutet?

– Han var lugn och sansad. Men det är klart att det var ett jobbigt beslut och han kanske inte såg det komma riktigt. Vi har inte pratat om kontrakt på det sättet tidigare under säsongen.

"Idrott är en färskvara"

Jakob Karlsson svarade för 17 poäng under säsongen och snittade närmare 16 minuter per match. Till skillnad från flera andra spelare var han sällan petad mer än under korta sekvenser i några matcher och spelade samtliga 52 omgångar.

– Samtidigt har speltiden minskat successivt under säsongen och speltid och sådant styrs av tränarna. Nu har vi tittat på en större bild och idrott är en färskvara. Vi måste se till hur vi ska sätta ihop laget för den kommande säsongen och då har vi landat i det här, säger Pelle Johansson.

Ni har pratat om kollektivet och omklädningsrummet. Nu tappar ni en viktig röst där?

– Så är det absolut. Det här är inget lätt beslut någonstans och vi vet vad Jakob har gjort för föreningen. Det har vi haft med i diskussionen men vi hade kommit till det här beslutet oavsett, om inte nu så inför nästa säsong. Det är upp till andra att ta stafettpinnen.

Fanns det någon tanke om att erbjuda honom en mindre roll?

– Det var ingenting vi hade uppe för diskussion. Jakob är en så stark ledarfigur och spelare så jag tror att det hade varit väldigt svårt för många att ha det så. Det är toppidrott vi håller på med och då är det tuffa beslut som måste göras. Om det är rätt eller fel går inte att veta här och nu.

Hur tror du att supportrarna kommer att reagera på beslutet?

– Det kommer säkert att röra upp känslor. Men vi måste gå på det sportsliga och se vad vi tror är Vimmerby Hockeys bästa.

Nu har ni bara två egna produkter kvar i truppen. Hur ser du på det?

– Den frågan ogillar jag skarpt. Det är bara att gå in och titta hur det ser ut i andra allsvenska lag. Problemet för Vimmerby Hockey är att det inte kommer upp några spelare underifrån. Att vi kommer till den här dagen med ”Jagge”, 37 år, har bara varit en tidsfråga och Anton (Carlsson) kanske inte heller har jättemånga år kvar. Vi kan inte sitta och behålla spelare bara för att det är Vimmerbykillar. Vi behöver fylla på underifrån annars kommer det minska över tid. Jag tror faktiskt inte att det är många hockeyallsvenska klubbar som har två spelare som gått hela vägen och spelar i sin moderklubb.

Tappar fyra centrar

I samband med det säkrade kontraktet mot Södertälje pratade sportchefen Pelle Johansson om att Vimmerbykillar ”alltid är högst på listan” och att det fanns förhoppningar om att lösa något med Adam (Petersson), Jakob och Anton.

Har något hänt sedan dess?

– Nej, det är väl mer att vi har suttit och diskuterat det här. Framför allt Eric (Karlsson) och jag. Vad är vägen framåt? Och som jag sagt tidigare: Vi kanske inte kan ha moderklubb högst upp på listan utan det får vara andra kriterier som spelar roll.

I och med nobben av Jakob Karlsson står Vimmerby Hockey utan fyra av sina centrar från förra säsongen då varken Arvid Caderoth, Isac Andersson, Marcus Limpar Lantz spelar vidare i klubben.

– Det blir en ombyggnation, så är det. Men det är något vi har räknat med. Limpar Lantz och Caderoth har vi vetat om sedan lång tid tillbaka.

Nu är det kanske ingen vågad gissning att Anton Carlsson blir ny lagkapten?

– Så kan det absolut bli. Sedan ska personen i fråga vilja vara kapten också. Det är inget enhälligt beslut från ledargruppen.

När det gäller andra förlängningar och nyförvärv är det fortsatt en hel del frågetecken och inte lika många svar.

– Det är många bollar i luften just nu, sedan blir det nog ännu hetare om ett par veckor när allting är färdigspelat vad gäller Hockeyettan och den biten, säger Pelle Johansson.