Ratas av moderklubben – nu haglar hyllningarna in till kaptenen

Jakob Karlssons karriär i Vimmerby Hockey är oerhört lång. Här en gammal bild på lagkaptenen. Foto: Ossian Mathiasson

525 matcher och 419 poäng senare. Nu erbjuder Vimmerby Hockey lagkaptenen Jakob Karlsson inte något nytt kontrakt. Hyllningarna haglar nu in till kaptenen på sociala medier.

Under onsdagsförmiddagen meddelade Vimmerby Hockey på sina sociala medier att man säger tack och hej till snart 37-årige klubbikonen Jakob Karlsson.

Det är föreningen som tar beslutet och väljer att inte erbjuda lagkaptenen, som gjort både flest matcher och flest poäng för Vimmerby, något nytt kontrakt.

Den mångåriga lagkaptenen har dragit på sig VH-tröjan för sista gången.

– Jag har varit tveksam själv, men jag tror att jag hade hittat en stark motivation för ett sista år och där man hade sagt det inför säsongen. Nu blev det istället det här beskedet. Ett år mer eller mindre i en 20 år lång hockeykarriär är inte hela världen, men när det kom som det gjorde blev det en chock. Det har inte funnits något i kommunikationen tidigare som fått mig att tro att jag skulle få det här beskedet och inget i kommunikationen under säsongen som fick mig att tro att det skulle landa i det här, berättade Jakob Karlsson i den HÄR intervjun.

Kallar det för ett svårt inlägg

Under sin sista säsong svarade Jakob Karlsson för 17 poäng och snittade närmare 16 minuter per match. Han hamnade längre och längre ned i hierarkin. Han försvann från powerplay och avslutade säsongen som fjärdecenter.

– Det är sportsliga skäl och någonstans är det oundvikligt att Vimmerby Hockey förr eller senare måste klara sig utan Jakob Karlsson. Om det är här och nu eller efter nästa säsong går att diskutera men någon gång hade beslutet tagits ändå. När vi tittar på det eventuella truppbygget till 2026/2027 ser det ut så här. Speltiden har minskat successivt under säsongen och speltid och sådant styrs av tränarna. Nu har vi tittat på en större bild och idrott är en färskvara. Vi måste se till hur vi ska sätta ihop laget för den kommande säsongen och då har vi landat i det här, säger Pelle Johansson i den HÄR artikeln.

I sitt eget avskedsinlägg skrev VH att en del tack för din tid-inlägg är svårare än andra. "Det här är ett sådant". Sedan förklarar föreningen att det är ett sportsligt beslut som inte förändrar respekten för Jakob Karlsson som spelare, person eller vad han har betytt för klubben.

Hyllas av tidigare lagkamrater

Men till syvende och sist är det en klubbikon som Vimmerby väljer att säga adjö till. Han får inte lägga av på sina egna villkor. Åsikterna går, precis som Pelle Johansson förutsåg, isär.

Många supportrar, tidigare spelare och andra vädrar nu sina åsikter i både klubbens egna kanaler och i medias kommentarsfält.

Tidigare lagkamraten Todd Winder, numera i danska ligan, skriver: "En sann legend och en stor lagkapten". Södertäljes sportchef Emil Georgsson, som en gång i tiden spelade i VH, väljer att gratulera Jakob Karlsson.

"Grattis till en grym karriär Jakob! Vimmerby Hockey har dig att tacka för mycket. Vi har uppskattat dig som motståndare och människa. Hoppas du fortsätter inom hockeyn på något sätt", skriver Georgsson.

Claes Endre, målvakten som inte fick nytt kontrakt inför den nyss avslutade säsongen, skriver också om Jakob Karlsson. "Upp med tröjan i taket", kommenterar han.

Vill att tröjan hissas

Den tidigare kedjekamraten Björn Jonason, som Jakob Karlsson en gång i tiden öste in poäng tillsammans med, är på skojfriskt humör. "Är 10:an ledig nu?", skriver han.

En tidigare VH-spelares släkting är inte nöjd och skriver "Skandal att inte förlänga! Mr Ipads påhitt", i en kommentar.

Ett stort antal Vimmerbyfans vill nu att man hissar lagkaptenens tröja i taket av hallen för att hedra hans bedrifter och vad han åstadkommit för sin moderklubb.

"Tröjan i taket och ett ordentligt avtackande", skriver en. "En Vimmerbykille som varit med hela vägen. Då ska det skötas snyggare än så här. Och när klubben äntligen tagit steget upp borde de lokala spelarna väga tyngre, inte lättare. Respekt Jakob för det du gjort och det du fortfarande har kvar att ge", skriver en supporter. En annan skriver "Är det första april redan?" ironiskt.

En annan tycker att det är huvudlöst agerat av den sportsliga ledningen. Självklart finns även personer som försvarar beslutet.

"Inget varar för evigt. Speciellt inte inom sportens värld", skriver en och en annan skriver "Hylla Jagge för det han gjort i stället för att ge honom en säsong som får er att minnas en som inte slutade i tid".