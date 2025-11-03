Seriekonkurrenten värvar draftad kanadensare med NHL-erfarenhet

Efter en tung start på den allsvenska säsongen agerar nu Mora IK på spelarmarknaden. Bilden är en genrebild. Foto: Bildbyrån

Mora IK:s allsvenskan säsong har hittills inte alls varit vad man hoppades på. Laget ligger på tionde plats och nu väljer man att värva. I dag presenterades en draftad kanadensisk forward med NHL-erfarenhet som klar för klubben.

Efter en period med flera skador på nyckelspelare väljer Vimmerby Hockey och Kalmar HC:s allsvenska kollega, Mora IK, att agera på spelarmarknaden.

Under måndagen blev det klart att kanadensaren Brayden Tracy ansluter på ett avtal som gäller för resten av säsongen.

Förra säsongen inledde Tracy med att spela fyra matcher med AHL-laget Bakersfield Condors (noll poäng) innan han fortsatte karriären i Jukurit i finska Liiga (1+5 på 13 matcher) och därefter Slovan Bratislava i Slovakien (2+2 på 7 matcher). Den här säsongen har han inte spelat någon hockey ännu.

En NHL-match

Brayden Tracy är 24 år och kommer från Calgary. Han draftades som nummer 29 i första rundan av NHL-draften 2019 och har hittills spelat 188 matcher i AHL, där han producerat 84 poäng (30+54). Han har även gjort en NHL-match med Anaheim Ducks under säsongen 2021–2022.

På sin hemsida beskriver Mora IK sitt nyförvärv som ”en offensivt skicklig spelare som kan användas både som center och ytterforward”.

Tracy anländer till Sverige under veckan, och om alla papper hinner bli klara är planen att han ska vara spelklar när serien återstartar efter landslagsuppehållet.