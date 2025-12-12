BLYTUNG AVSLUTNING – MORA VANN EFTER MÄNGDER AV POWERPLAY

Snacka om tung förlust. Vimmerby Hockey drog på sig en utvisning med tre minuter kvar och Mora IK gjorde matchens enda mål i slutminuterna och tog samtliga tre poäng.

Redan efter tre minuters spel hamnade Vimmerby i ett prekärt läge hemma mot Mora IK. Forwarden Elliot Ekefjärd delade ut en knätackling på Mora-forwarden Karl Smedberg och drog på sig ett matchstraff.

Det efterföljande numerära underläget i fem minuter klarade Vimmerby av utan problem.

Öppningsperioden, som i mångt och mycket präglades av det tidiga matchstraffet, var hyfsat jämn och innehöll chanser åt båda håll.

Även i andra perioden pendlade initiativet fram och tillbaka. Vimmerby hade fina stunder och det hade även Mora, mycket tack vare tre numerära överlägen där de fick iväg många skott (totalt 18 i andra perioden). Mora tryckte på för ett ledningsmål i andra numerära överläget och Vimmerby fick ut pucken gång på gång i första och tredje numerära överläget.

Sent avgörande

Vimmerby gick hårt på tre kedjor i tredje perioden och lagets momentum växte sig allt tydligare ju längre perioden led. Halvvägs in i perioden hade Nick Bochen ett skott i ribban och Jakob Karlsson och Anton Carlsson var nära att peta in pucken. Domarna åkte ut i sekretariatet för att titta på situationen och kunde inte se att pucken var över linjen.

Vimmerby fick inte till samma tryck efter videogranskningen.

Med tre och en halv minut kvar att spela åkte Elias Lindgren ut två minuter för tripping, något som kritiserades av hemmalaget och dess supportrar. Efter flera misslyckade powerplay fick Mora utdelning i spelformen. Connor Maceachern slog en klok passning i sidled till Ethan De Jong som gjorde mål i öppen bur.

Vimmerbys kvitteringsjakt gav inget resultat och Mora lade därmed beslag om samtliga poäng i mittenmötet.

VH ligger på plats elva i Hockeyallsvenskan med 32 inspelade poäng.