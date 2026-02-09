Formstarkt VH har chans att rycka i botten: "Vi är på en bra plats"

Isak Hansen är tillbaka i laguppställningen efter att ha varit på landslagsuppdrag med Norge förra veckan. Foto: Rickard Johnston

Poäng i sex av de åtta senaste matcherna – och chans att rycka ifrån Västerås IK som står över tisdagens omgång. Då krävs en ny topprestation mot Mora. – Vi har gjort väldigt bra prestationer i alla tre matcher mot dem. Senast hemma (förlust 0-1) var vi det klart bättre laget, säger Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey kommer stärkta från en imponerande 3-0-seger hemma i Smålandsderbyt mot IK Oskarshamn.

Mora IK? De förlorade med förkrossande 10-2 mot BIK Karlskoga senast.

– Så blir det ibland. Lite pyspunka. Karlskoga kom från en match där de hade förlorat stort mot Västerås och Mora lär vilja studsa tillbaka på samma sätt. Det gäller att vi kommer ut starkt, säger VH-tränaren Eric Karlsson.

Kämpar om sjätteplatsen

Det är inte bara bottenstriden som är jämn i Hockeyallsvenskan.

I kampen om sjätteplatsen – som innebär en direktplats i kvartsfinal – befinner sig fyra lag inom två poäng. Mora IK är i förarsätet på 65 poäng men med en match mer spelad än närmast jagande Södertälje SK och IK Oskarshamn.

I botten har Vimmerby Hockey samtidigt möjlighet att dryga ut avståndet till Västerås IK under strecket. Västerås, som står över tisdagens omgång, är två poäng bakom med en match mer spelad.

– Vi har haft en bra period på slutet och samlat på oss lite poäng. Vi är på en bra plats men som jag har sagt tidigare är alla matcher just nu säsongens viktigaste, säger Eric Karlsson.

Vimmerby Hockey har redan besegrat Mora IK två gånger om den här säsongen via 2-1 hemma i VBO Arena och 1-3 i Mora. Den senaste hemmamatchen i mitten av december slutade 0-1 sedan gästerna avgjort med bara drygt två minuter kvar.

– Vi gjorde en jättebra match däruppe senast och har svarat för tre väldigt bra prestationer mot Mora. Förlusten var tuff. Jag tycker att vi var klart bättre och vi vill ta revansch nu.

Ni har tagit poäng i sex av de åtta senaste matcherna. Vad beror det på?

– Vi har blivit lite bättre i vårt värderingsspel utan puck och när vi ska gå och inte. Dessutom har vi hittat en väg att göra lite fler mål. Mot Oskarshamn gör vi en bra insats men den stora skillnaden mot många andra matcher är att vi får utdelning. Det har vi verkligen jobbat på och vi har fått igång fler spelare som kan bidra offensivt.

Annons:

Hansen tillbaka i truppen

Efter att tidigare ha haft seriens sämsta statistik i boxplay lyckades Vimmerby Hockey klara av inte mindre än fyra numerära underlägen mot IK Oskarshamn.

– Vi har haft det kämpigt och haft en förmåga att släppa in mål i slutet även om vi gjort bra prestationer i övrigt. Vid andra tillfällen har vi inte gjort det tillräckligt bra och det är självklart viktigt för oss att kunna vinna special teams.

VH-truppen satte sig på bussen upp till Mora redan vid lunchtid på måndagen. Norske backen Isak Hansen är tillbaka i lagupptällningen efter att ha varit på landslagsuppdrag med Norge förra veckan, men Emil Ekholm, Marcus Limpar Lantz och William Alftberg går fortfarande skadade.

– Det går åt rätt håll med Emil, vi tar det sakta men säkert.