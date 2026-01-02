NYTT KRISLARM FRÅN HOCKEYALLSVENSK KLUBB

Mora IK är nästa lag att slå på stora trumman angående en rejäl ekonomisk kris. Foto: Rickard Johnston

Krislarmen från klubbar i Hockeyallsvenskan avlöser varandra. Nu kommer nästa. Mora IK ska spara tre miljoner kronor.

Det här är ingen säsong som kommer gå till historien som en sådan där allt varit frid och fröjd i de hockeyallsvenska klubbarna. Nu kommer ännu ett krislarm från en ny klubb.

Mora IK har kraftigt ökade kostnader jämfört med sin budget.

"Som alla Morafans känner till så har Mora IK de senaste åren gått igenom flera tuffa perioder med stora ekonomiska minusresultat. Det har inneburit att det egna kapitalet i stort sett nollställts, vilket ger klubben små ekonomiska marginaler och kraftigt minskat handlingsutrymme. Under vintermånaderna är dessutom utgifterna större än intäkterna och vi behöver nu genomföra besparingsåtgärder för att säkra resultatet och vår betalningsförmåga under kommande månader", skriver Mora i ett krismeddelande på sin hemsida.

Nästan fyra miljoner fel

Klubben har budgeterat med en vinst på cirka 800 000 kronor. Nu visar i stället den ekonomiska prognosen att verksamheten går mot ett minusresultat på cirka tre miljoner kronor. Dessutom behöver Mora få in en miljon kronor under januari månad för att säkra likviditeten.

"Bakgrunden till detta är framför allt kraftigt ökade kostnader i verksamheten, drivet framför allt av högre lönekostnader än budgeterat, men även på grund av lägre biljettintäkter, färre sålda säsongskort och lägre sponsorintäkter", skriver Mora IK:s styrelse.

Det här har fått effekten att klubbdirektören Johan Strömwall fått i uppdrag av styrelsen att omgående implementera ett åtgärdspaket som innebär besparingar och intäktsökningar motsvarande tre miljoner kronor samt en miljon kronor i likviditetsförsäkring i januari. Detta för att minska organisationens kostnader, vända den ekonomiska utvecklingen och säkra likviditeten.

"Verksamheten har redan påbörjat verkställandet av åtgärdspaketet och det har redan gett visst resultat i positiv riktning, men mer behöver göras", skriver Mora.

Annons:

Vädjar till "Mora-familjen"

Med åtgärdspaketet är målet att vända det prognostiserade underskottet till en ekonomi i balans under innevarande verksamhetsår.

"Styrelsen ser mycket allvarligt på den uppkomna situationen", skriver man och vädjar till "Mora-familjen" att ställa upp och hjälpa klubben på en rad olika sätt.

Mora ligger för närvarande sexa i Hockeyallsvenskan med 44 inspelade poäng.