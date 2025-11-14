KANONFORMEN HÅLLER I SIG – VH VANN I MORA

Vimmerby Hockey tog tredje raka segern när Mora IK besegrades med 3–1 på fredagskvällen. Foto: Ossian Mathiasson

Vimmerby Hockey visar strålande form i Hockeyallsvenskan. Tredje raka segern, samtliga på bortais, kom i Dalarna i kväll. VH slog Mora IK med 3–1, kliver upp på tionde plats i tabellen och har skaffat sig en lucka på fem poäng ner till lagen på negativt kval.

Den urstarka vändningen i Ljungby precis före landslagsuppehållet har visat sig betyda hur mycket som helst. Vimmerby Hockey är i gott slag och har svarat för starka insatser under veckans bortaturné.

Det blev seger med 3–1 mot serieledaren IF Björklöven i onsdags och det följdes upp med en ny viktoria i afton. Mora IK besegrades med 3–1.

Drygt tolv minuter in i första perioden tog Vimmerby ledningen med 1–0 i powerplay. Johan Mörnsjö tog emot pucken från Hugo Orrsten, nyförvärvet från just Mora IK, och placerade dit ledningspucken intill målvaktens högra stolpe.

Vimmerby fick annars en tuff start på matchen då Mora ledde skotten med 4–0 ett tag. Därefter kom gästerna in i matchen och tre chanser i numerärt överläge hjälpte till. En bra period av Vimmerby där man nog nästan kunde haft en tvåmålsledning.

3–1 i tom kasse

Halvvägs in i andra perioden fick Vimmerby chansen i spel fem mot tre i nästan en och en halv minut. Precis efter att Mora fått in en spelare på isen satte Emil Ekholm 2–0 med 21 sekunder kvar av fem mot fyra-spelet. Ekholm drog till direkt på Elias Lindgrens passning och hittade luckan mellan benen på Morakeepern.

Vimmerby ledde rättvist med 2–0 efter två perioder även om Mora hade stötvis av bra perioder i andra akten.

I mitten av tredje perioden drog VH på sig två utvisningar inom loppet av fyra sekunder. Moras hopp tändes när nyförvärvet Brayden Tracey reducerade till 2–1 när pucken studsade fram till honom på bortre stolpen. VH klarade med nöd och näppe det efterföljande fyra mot fem-spelet och försvarade sig bra efter reduceringen. Filip Fornåå Svensson fastställde slutresultatet till 3–1 i tom kasse.

Vimmerby plockar därmed maximala sex poäng på veckans bortaturné och spelar hemma mot IK Oskarshamn på söndag.

Vimmerby kliver i och med kvällens seger upp på 22 poäng och ligger tia i tabellen, fem poäng före Mora IK och IF Troja-Ljungby på de två sista platserna.