Mitt i ekonomiska krisen – Vikings värvar och lånar ut

Nybro Vikings har stora ekonomiska problem. Mitt i denna besvärliga situation värvar klubben en spelare från en seriekonkurrent och lånar ut en spelare till Hockeyettan.

Allsvenska klubben Nybro Viking har gått och går en svår tid till mötes. Tidigare under hösten samlade klubben in 1,2 miljoner kronor och det har inte visat sig räcka för att få ordning på problemen. Klubben måste nu samla in fyra miljoner kronor före jul för att rädda klubbens existens och det är kopplat till intäktstapp kring matcherna.

Nu, mitt i den ekonomiska krisen, genomför klubben truppförändringar. Forwarden Viggo Nordström lånas ut till Hudiksvalls HC under resten av säsongen samtidigt som forwarden Hannes Hellberg ansluter från Almtuna. Enligt föreningen medför värvningen av Hellberg inga utökade kostnader då utlåningen av Nordström frigör pengar i spelarbudgeten.

”Föreningen håller sig strikt inom fastställd spelarbudget”, skriver föreningen i ett pressmeddelande.

Hur det kommer sig att Nybro plockar in ett nyförvärv i dessa känsliga tider förklarar sportchef Mikael Aaro i samma pressmeddelande.

”När vi lånar ut Viggo skapar det ett utrymme både numerärt och ekonomiskt i min budget och då väljer vi signa Hannes Hellberg som går skilda vägar med Almtuna IS. Hannes Hellberg är en skicklig spelare som är duktig på att skapa offensiv zontid och en stor fördel är att han är bekant med vår miljö. Han känner till stora delar av vårt tränarteam, flera spelare från föregående säsong och kommer att kunna kliva in och bidra med energi redan imorgon mot Björklöven”, säger Mikael Aaro.