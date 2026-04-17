Sylvegård fick sparken – han blir ny huvudtränare i Nybro

Nybro Vikings sparkade huvudtränaren Hampus Sylvegård under uppmärksammade former strax före påsk. Nu har allsvenska klubben gjort klart med ny huvudtränare. Gångna säsongens assisterande tränare Albin Blomqvist tar klivet upp som huvudtränare.

Nybro Vikings nådde sin bästa placering, en sjätteplats i grundserien, sedan återkomsten till Hockeyallsvenskan. Ett oväntat besked kom den 1 april. Klubben basunerade ut nyheten om att Hampus Sylvegård får sparken med ett år kvar på kontraktet.

”Beslutet som fattats bygger inte på de sportsliga resultaten utan på missnöje på ett antal punkter, bland annat ledarskapet och att vi anser att vi inte har samsyn i föreningens väg framåt”, skrev klubbdirektören Anders Westring i en kommentar på klubbens hemsida.

"Arbetat brett i tränarfrågan"

Nu har Nybro gjort klart med vem som ska leda laget kommande säsong. Det blir förra säsongens assisterande tränare Albin Blomqvist som tar steget upp som huvudtränare.

”Jag är otroligt tacksam och stolt över att jag fick frågan och tar uppdraget på absolut största allvar. Jag har under mina år som ledare byggt på mig en bred kunskap och erfarenhet vilket gör att jag känner mig redo att axla rollen som huvudtränare för Nybro Vikings. Jag är en ledare som tror mycket på struktur och att följa den strukturen tillsammans som en enhet. Truppen som just nu byggs ser jag otroligt positivt på då det är en grupp människor som gillar att jobba hårt och som vill utvecklas. Det är alltid en grundsten för att ta en process framåt. Jag vet vad föreningen betyder för folket i Nybro och jag ska med all kraft jag har göra allt i min makt tillsammans med kollegor och spelare för att Vikings ska bygga något riktigt stabilt och hållbart för framtiden”, säger Albin Blomqvist om sitt nya uppdrag.

Sportchefen Mikael Aaro ger följande förklaring till beslutet att plocka in Albin Blomqvist som huvudtränare.

”Efter en gedigen utvärdering av säsongen och en bred analys av tränarfrågan landade vi i beslutet att erbjuda Albin Blomqvist rollen som huvudtränare. Vi har arbetat brett i tränarfrågan, där Albins ledarskap samt det stora förtroende han har i föreningen gjorde valet naturligt. Han är strukturerad, tydlig och var en starkt bidragande orsak till lagets positiva utveckling under våren. Vi är nöjda över att Albin nu leder Nybro Vikings in i nästa fas"”, säger Mikael Aaro.