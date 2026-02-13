Nybro värvar SHL-meriterat inför slutet av säsongen

Många lag lastar nu på inför slutomgångarna av Hockeyallsvenskan. Ett av dem är Nybro Vikings. Trots de tidigare problemen med ekonomin hämtar man nu in en spelare med över 130 SHL-matcher i bagaget.

Det rör sig om den 23-årige forwarden Olli Nikupeteri. Han kommer närmast från Liiga-laget Kärpät, men har många år bakom sig i svensk hockey.

Han gick hela vägen från juniorleden i Luleå till att bli en ordinarie SHL-spelare. Totalt blev det över 130 SHL-matcher i Luleå och den här säsongen har han varit i Kärpät.

– Som jag tidigare sagt har vi övervägt att bredda truppen inför slutspurten. Jag har fått bra referenser från tränare som Olli haft i Sverige och vet att han har haft en tuff säsong i år med begränsad speltid och inte den roll eller produktion som han haft tidigare säsonger i Liiga, säger sportchef Mikael Aaro.

Sportchefen är väldigt nöjd med påskriften.

– I Olli får vi en spelare som alltid sätter laget främst. Under sina år i Luleå Hockey i SHL har han haft en roll i fjärde linan och spelat boxplay. Olli besitter fina färdigheter, stark på puck och har en arbetsmoral som vi värdesätter högt. Trots sin unga ålder har han redan hunnit samla på sig värdefull rutin från spel på högsta nivå.

"Bara hört bra saker"

Olli Nikupeteri beskrivs som en mångsidig forward som kan användas i flera olika spelformer. Hans styrkor ligger i skridskoåkningen och förmågan att spela med hög intensitet över hela banan.

– Jag är förväntansfull och glad över den här möjligeten. Jag har bara hört bra saker om det här laget och staden. Jag kan inte vänta på att få träffa alla och få spela för Vikings, säger Olli Nikupeteri.

Nybro ligger nia i Hockeyallsvenskan med sex matcher kvar att spela.