UPPGIFTER: NYBROS MÅLVAKT PLACERAS I VIMMERBY HOCKEY

Nybro-målvakten Tex Williamsson, med 32 SHL-matcher för IK Oskarshamn på meritlistan, kan vara på väg till Vimmerby Hockey. Det uppger Barometern .

Vimmerby Hockey är på målvaktsjakt och tidigare har 18-åringen Isak Sörqvist från Luleå ryktats vara på igång.

35-åringen har haft stora skadeproblem och gjorde bara fem matcher i grundserien, men har tidigare meriter från såväl SHL som Hockeyallsvenskan. Han har representerat IK Oskarshamn i SHL och klubbar som IK Pantern, Leksands IF, Tingsryds AIF och Modo Hockey i Hockeyallsvenskan.

Tex Williamsson bekräftar själv att han är på väg bort från Nybro.

– Jag har fått börja leta efter andra klubbar, säger han till Barometern.