06 april 2026
UPPGIFTER: NYBROS MÅLVAKT PLACERAS I VIMMERBY HOCKEY

Nybro-målvakten Tex Williamsson kan vara på väg till Vimmerby Hockey. Foto: Bildbyrån

ISHOCKEY 03 april 2026 16.05

Nybro-målvakten Tex Williamsson, med 32 SHL-matcher för IK Oskarshamn på meritlistan, kan vara på väg till Vimmerby Hockey. Det uppger Barometern.

Vimmerby Hockey är på målvaktsjakt och tidigare har 18-åringen Isak Sörqvist från Luleå ryktats vara på igång.

Nu uppger Barometern att Nybros målvakt Tex Williamsson ska vara på väg till Vimmerby Hockey.

35-åringen har haft stora skadeproblem och gjorde bara fem matcher i grundserien, men har tidigare meriter från såväl SHL som Hockeyallsvenskan. Han har representerat IK Oskarshamn i SHL och klubbar som IK Pantern, Leksands IF, Tingsryds AIF och Modo Hockey i Hockeyallsvenskan.

Tex Williamsson bekräftar själv att han är på väg bort från Nybro.

– Jag har fått börja leta efter andra klubbar, säger han till Barometern.

Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

