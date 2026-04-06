UPPGIFTER: NYBROS MÅLVAKT PLACERAS I VIMMERBY HOCKEY

Nybro-målvakten Tex Williamsson kan vara på väg till Vimmerby Hockey.
Vimmerby Hockey är på målvaktsjakt och tidigare har 18-åringen Isak Sörqvist från Luleå ryktats vara på igång.
Nu uppger Barometern att Nybros målvakt Tex Williamsson ska vara på väg till Vimmerby Hockey.
35-åringen har haft stora skadeproblem och gjorde bara fem matcher i grundserien, men har tidigare meriter från såväl SHL som Hockeyallsvenskan. Han har representerat IK Oskarshamn i SHL och klubbar som IK Pantern, Leksands IF, Tingsryds AIF och Modo Hockey i Hockeyallsvenskan.
Tex Williamsson bekräftar själv att han är på väg bort från Nybro.
– Jag har fått börja leta efter andra klubbar, säger han till Barometern.