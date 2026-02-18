UPPGIFTER: VH tappar nyckelspelare till länsrivalen

Pontus Eltonius har varit en av Vimmerbys viktigaste spelare den här säsongen. Nu uppger Expressens "Sillyrummet" att målvakten är muntligt överens med en länsrival.

27-årige Pontus Eltonius kom till Vimmerby från Tingsryd efter den gångna säsongen. Målvakten har gjort en stor succé och gett Vimmerby många chanser att vinna matcher. Hittills den här säsongen har han en räddningsprocent på 90,7 i Hockeyallsvenskan.

Han har tydligt delat på målvaktsspaden med Robin Christoffersson på slutet, men nästa år tycks VH få se sig om efter en annan målvakt.

Expressens "Sillyrummet" uppger att Eltonius är muntligt överens med Nybro Vikings. Eltonius har en historia med Nybro och gjorde två säsonger i Hockeyettan med klubban, men gick redan innan uppflyttningen till Hockeyallsvenskan till norska Frisk Asker.

Han har också varit i Modo.