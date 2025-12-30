Nyförvärvet Lejon fick det att lossna: "Skönt att få utdelning"

Vår tidnings krönikör kritiserade värvningen av Hugo Lejon. I kväll gav den unge forwarden svar på tal med ett mål och två assist i 5-2-segern. – Skönt att få utdelning, konstaterar 19-åringen.

Hugo Lejon bytte frysboxen i Västerås mot Vimmerby. På sina tre inledande matcher har han inte visat mycket och gått poänglös. Det ledde också till att vår tidning hade en kritisk punkt mot värvningen av honom efter den svaga insatsen i derbyt mot IK Oskarshamn.

Han gav svar på tal ordentligt hemma mot Troja-Ljungby och klev fram med tre poäng. Ett mål – det viktiga 1-1-målet i powerplay – och två framspelningar.

– Skönt att studsa tillbaka efter besvikelsen mot Oskarshamn. Vi pratade om att komma upp i nivå då, men gjorde det inte alls. Skönt att vi gör det nu, säger Hugo Lejon.

Hans kvittering i powerplay kom efter ett rappt skott intill den första stolpen.

– Det var skönt. Vi har tränat mycket PP, men inte fått det att stämma i matcherna. Det var skönt att det stämde i dag och att jag fick hänga dit den. Det är alltid roligt och skönt att få utdelning. Jag tycker vi har haft matcher tidigare där vi skapat lägen också.

"Glad för Hugos skull"

19-åringen och den jämngamle Hugo Orrsten bildar en intressant kedja med något äldre Arvid Caderoth.

– Det har funkat bra mellan oss och vi har alla komponenter för att lyckas. Det känns jätteroligt.

Även Eric Karlsson var nöjd med de tre.

– Jag är glad för Hugo Lejons skull. Han har blivit lite bättre för varje match och i dag får han visa sitt register. Det är det han är här för och hans lina gick i bräschen i dag. Det är två unga killar som är här nu och ska vara här nästa år också. Caderoth blir lite som en pappa mellan dem och de tre gör en jättebra match.

"Behövt den här tiden"

Hugo Lejon har själv känt sig lite ringrostig i inledningen av sin VH-sejour efter den skrala istiden i Västerås.

– Det blev inte mycket spel på slutet i Västerås och jag har behövt den här tiden med de tre första matcherna här för att komma in i matchtempo och tajming igen. Jag tycker det har gått allmänt som för laget, lite upp och lite ned, men det här var ett steg i rätt riktning, säger han.

Hur känner du för att vara i Vimmerby?

– Det är jätteroligt. Jag trivs jättebra.