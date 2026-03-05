Lejon lämnade Västerås – nu slipper han ovisst kval: "Helt underbart"

Hugo Lejon var en av matchens bästa spelare mot Södertälje och var en stolpträff från att bli målskytt. Foto: Rickard Johnston

Hugo Lejon lämnade Västerås IK för Vimmerby Hockey mitt under säsongen. Nu har VH säkrat nytt kontrakt i Hockeyallsvenskan medan hans förra klubb tvingas till ett ovisst kval. – Helt underbart! Herregud, vad skönt det känns. Riktig lättnad alltså. Men självklart hoppas jag att Västerås löser det, säger forwarden.

Hugo Lejon tillhörde en av matchens förgrundsfigurer mot Södertälje och var pigg matchen igenom tillsammans med kedjekompisarna August Lissel och Hugo Orrsten. Både Lissel och Lejon träffade stolpen – men pucken ville inte in.

– Jag tycker att vi kommer ut stort i den här matchen. Det är starkt med tanke på att vi är tre unga killar som inte har den här erfarenheten sedan tidigare. Jag är sjukt stolt över vår line och tycker att vi gör vad vi kan för att vinna den här matchen, säger Lejon.

"Roligaste matcherna att spela"

Han lyser av både glädje och lättnad efter slutsignalen och det säkrade kontraktet för Vimmerby Hockey.

– Det är helt underbart. Det är de här matcherna man spelar för. Det är de absolut roligaste matcherna och betyder minst lika mycket som en slutspelsmatch. Det känns otroligt skönt just nu.

Hur ser du på att din förra klubb Västerås tvingas kvala?

– Jag hoppas såklart att de löser det. Jag är sjukt glad att vi klarade det men känner många i laget och hoppas att de fixar det.

Blir det fest nu?

– Ja, det hoppas jag verkligen!