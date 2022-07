Glädje i Vimmerby MS – publiken vallfärdar till Gnagaredalen

Det har varit gott om publik i Gnagaredalen under veckan. Foto: Linus Johansson

Inte sedan 2019 har Semesterracet körts i Gnagaredalen. Anledningen är förstås att pandemin har satt stopp. Den här veckan körs den minst sagt populära folkracetävlingen igen.

– Det betyder förstås jättemycket för oss. Sen ska jag säga att vi ändå har klarat oss bra genom pandemin med det ekonomiska stöd vi fått från staten och att vi snabbt drog ner på personal. Det var räddningen för oss, säger Roger Karlsson.

Att Semesterracet skulle återkomma var det ingen tvekan om, men det finns en viss oro inför framtiden.

– Det som kan oroa lite är kostnaderna. Allt har blivit dyrare, framförallt bränslet. Vi har också fått hyra in fler föreningar i år för att få ihop tillräckligt med funktionärer.

Bland de föreningar som hjälper till under Semesterracet märks bland annat Lions (parkering och matservering), Södra Vi IF (försäljning i kiosker och städning) och Frödinge/Brantestad SK (försäljning i kiosker och entré).

Mycket publik

Publikt har det också funnits en viss oro inför tävlingen. Hur många skulle komma tillbaka efter pandemin? Den oron har visat sig vara obefogad.

– Under tisdagen till exempel var det mer publik än vad det var under tisdagen 2019. Vi säljer många entréband för hela veckan i förväg och när förarna checkar in så en exakt publiksiffra är svår att få fram. Men när det gäller endagarsbiljetter sålde vi ungefär dubbelt så många (cirka 1 200) den första dagen som vi gjorde 2019.

En viktig del ekonomiskt för Vimmerby MS är de anbud som läggs på tävlingsbilarna efter varje dag. Varje anbud kostar 200 kronor att lägga och dessa går direkt till klubben. Som ett exempel kan det nämnas att det lades strax över 1 000 anbud efter den första tävlingsdagen, vilket bara det är ett tillskott på över 200 000 kronor.