Strålande enduroinsatser av VMS-bröderna i Söderhamn

SCCS, Söderhamn, 5:e deltävlingen, lokala resultat:
Senior: 3) Oscar Blom, Vimmerby MS.
Ungdom E0: 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 4) Elis Blom, Vimmerby MS.
Motion, 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 29) William Andersson, Vimmerby MS, 34) Andreas Dahlberg, Vimmerby MS.
Motion, 50-59: 4) Mattias Jonsson, Vimmerby MS, 27) Tomas Harrysson, Vimmerby MS.
Total slutställning SCCS, lokala resultat (ej motionsklasserna):
Senior: 2) Oscar Blom, Vimmerby MS, 8) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 19) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.
Junior: 31) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.
Dam: 5) Nikki Stigsson, Vimmerby MS, 12) Josefine Berglund, Vimmerby MS.
Ungdom E1: 19) Felix Ahnstedt, Vimmerby MS, 22) Edwin Djurstedt, Vimmerby MS, 27) Axel Svensson, Vimmerby MS.
Ungdom E0: 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 11) Elis Blom, Vimmerby MS, 20) Casper Lundberg, Vimmerby MS.
Tjej E1: 1) Ellen Adin, Vimmerby MS, 2) Saga Apell, Vimmerby MS.
Dam 15-29: 7) Josefine Berglund, Vimmerby MS.
Samtliga resultat från serien hittar du här.