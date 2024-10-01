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  • Strålande enduroinsatser av VMS-bröderna i Söderhamn

    13-årige Charlie Blom, Vimmerby MS, (till höger) slutade som fin trea när varvloppsserien SCCS avslutades i Söderhamn i helgen. Foto: Privat

  • Strålande enduroinsatser av VMS-bröderna i Söderhamn

    13-årige Charlie Blom, Vimmerby MS, (till höger) slutade som fin trea när varvloppsserien SCCS avslutades i Söderhamn i helgen. Foto: Privat

Strålande enduroinsatser av VMS-bröderna i Söderhamn

MOTOR 01 oktober 2024 13.00

Bröderna Charlie och Elis Blom, 13 respektive 11 år gamla, svarade för kanoninsatser i endurons SCCSeries i Söderhamn i helgen. Vimmerby MS-duon körde in som trea och fyra i långvarvsloppet.

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Tidigare hade Svemo varvlopp som en deltävling i enduro-SM, men det lade man ner ganska snabbt. För några år sedan väcktes idén att dra i gång den första stora varvloppsserien i Sverige, och 2021 föddes SCCSeries (Swedish Cross Country Series).

Sedan dess har serien fått rejält fäste och lockat många av landets allra bästa förare. Fjolårsserien vanns exempelvis av FMCK Skövdes Albin Elowson.

För första gången någonsin stod Vimmerby MS i våras som arrangör för en av deltävlingarna, och den gångna helgen avgjordes den femte och sista deltävlingen i årets serie i Söderhamn.

Förhoppningar om totalseger

Inför det två och en halv timmar långa kraftprovet hade Oscar Blom förhoppningar om att kunna köra hem totalsegern i seniorklassen, men en tredjeplats i Söderhamn gjorde att han fick nöja sig med en sammanlagd silverpeng – endast fem poäng bakom segraren Lukas Largén, Norrahammars MK.

Strålande prestationer av Oscars kusiner, bröderna Charlie och Elis Blom, i klassen Ungdom E0 som körde i två timmar. Oscar och Elis var de enda ungdomarna från Vimmerby MS som var på plats i Söderhamn, och de slutade trea och fyra – detta trots en rejäl vurpa av Charlie i starten. I totalen slutade Charlie på tredje plats och Elis på elfte plats. Noterbart är att Elis kör på dispens och började tävla i klassen först i somras.

Redan inför Söderhamnstävlingen hade Ellen Adin, Vimmerby MS, säkrat segern i klassen Tjej E1. Hon var inte på plats vid den avslutande tävlingen.

Fakta

SCCS, Söderhamn, 5:e deltävlingen, lokala resultat:

Senior: 3) Oscar Blom, Vimmerby MS.

Ungdom E0: 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 4) Elis Blom, Vimmerby MS.

Motion, 40-49: 1) Daniel Jönsson, Vimmerby MS, 29) William Andersson, Vimmerby MS, 34) Andreas Dahlberg, Vimmerby MS.

Motion, 50-59: 4) Mattias Jonsson, Vimmerby MS, 27) Tomas Harrysson, Vimmerby MS.

Total slutställning SCCS, lokala resultat (ej motionsklasserna):

Senior: 2) Oscar Blom, Vimmerby MS, 8) Robin Stjernström, Vimmerby MS, 19) Martin Tildemyr, Vimmerby MS.

Junior: 31) Dennis Rotebäck, Vimmerby MS.

Dam: 5) Nikki Stigsson, Vimmerby MS, 12) Josefine Berglund, Vimmerby MS.

Ungdom E1: 19) Felix Ahnstedt, Vimmerby MS, 22) Edwin Djurstedt, Vimmerby MS, 27) Axel Svensson, Vimmerby MS.

Ungdom E0: 3) Charlie Blom, Vimmerby MS, 11) Elis Blom, Vimmerby MS, 20) Casper Lundberg, Vimmerby MS.
Tjej E1: 1) Ellen Adin, Vimmerby MS, 2) Saga Apell, Vimmerby MS.

Dam 15-29: 7) Josefine Berglund, Vimmerby MS.

Samtliga resultat från serien hittar du här.

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