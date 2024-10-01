Strålande enduroinsatser av VMS-bröderna i Söderhamn

Tidigare hade Svemo varvlopp som en deltävling i enduro-SM, men det lade man ner ganska snabbt. För några år sedan väcktes idén att dra i gång den första stora varvloppsserien i Sverige, och 2021 föddes SCCSeries (Swedish Cross Country Series).

Sedan dess har serien fått rejält fäste och lockat många av landets allra bästa förare. Fjolårsserien vanns exempelvis av FMCK Skövdes Albin Elowson.

För första gången någonsin stod Vimmerby MS i våras som arrangör för en av deltävlingarna, och den gångna helgen avgjordes den femte och sista deltävlingen i årets serie i Söderhamn.

Förhoppningar om totalseger

Inför det två och en halv timmar långa kraftprovet hade Oscar Blom förhoppningar om att kunna köra hem totalsegern i seniorklassen, men en tredjeplats i Söderhamn gjorde att han fick nöja sig med en sammanlagd silverpeng – endast fem poäng bakom segraren Lukas Largén, Norrahammars MK.

Strålande prestationer av Oscars kusiner, bröderna Charlie och Elis Blom, i klassen Ungdom E0 som körde i två timmar. Oscar och Elis var de enda ungdomarna från Vimmerby MS som var på plats i Söderhamn, och de slutade trea och fyra – detta trots en rejäl vurpa av Charlie i starten. I totalen slutade Charlie på tredje plats och Elis på elfte plats. Noterbart är att Elis kör på dispens och började tävla i klassen först i somras.

Redan inför Söderhamnstävlingen hade Ellen Adin, Vimmerby MS, säkrat segern i klassen Tjej E1. Hon var inte på plats vid den avslutande tävlingen.