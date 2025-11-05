Bäste VMS-förare i fjol – ändå inte nöjd: "Har högre förväntningar i år"

Vimmerby MS-föraren Oscar Blom har laddat för Novemberkåsan i ett års tid. I helgen är det dags. Foto: Ossian Mathiasson

Åtta starter och fyra målgångar på meritlistan. Oscar Blom var bästa VMS-förare i fjol – och nu siktar han högre. – Mina förväntningar på mig själv är lite högre än normalt, men det gäller att vakna på rätt sida och ta på sig rätt kalsonger. Då kan det gå långt, säger 28-åringen.

När vår tidning når Oscar Blom håller han just på att fixa det sista med sin egen endurocykel inför helgens kraftprov.

– Det blir så när man jobbar med det jag gör. Först gör man i ordning alla andras hojar och får vänta till sist med sin egen… Men det går bra, jag är ledig från jobbet från och med idag, säger Oscar Blom som till vardags jobbar på Bloms MX Racing.

Gör sin nionde start

28-åringen gör sin nionde start i klassikern och trots – eller kanske tack vare – rutinen har tankarna på Novemberkåsan funnits med i ett år.

– Man går och tänker på det hela tiden. Jag har kört några gånger nu och har det rätt förspänt med allting men det är ändå kläder och skor som ska gås igenom. Man vet aldrig riktigt hur tävlingen kommer bli. Förra året var det fruset och jag bytte om på överkroppen vid varje service, men annars ingenting. Nu ser det ut att bli lite blött och det kommer säkert gå åt grejer, säger Oscar Blom.

Själv har han lagt upp förberedelserna på ett annat sätt än tidigare och har höga förhoppningar. 22:a-platsen från Eksjö ifjol ska förbättras och en uttalad målsättning finns där, men den håller han för sig själv.

– Jag har kört SM i år och placerat mig bra där så visst har jag lite högre förväntningar på mig själv än normalt. Men det är svårt, det är så mycket som ska stämma. Först och främst måste jag ta mig i mål, säger Blom som är femtioprocentig med fyra målgångar på åtta starter.

"Han är en seg räv"

Årets kåsa blir Oscar Bloms fjärde på hemmaplan efter att ha kört 2014, 2018 och 2023.

– Det är mer press på en när man kör hemma. Eller egentligen är det väl ingen som pressar direkt utan det är nog en själv som är sin värsta fiende. Man tänker mycket och vill mycket, säger han.

Vem tror du vinner?

– Albin (Elowson) är storfavorit och har vunnit en gång tidigare. Det är två som vunnit kåsan innan, Bjerkert (Carl-Johan) och han.

Vad tror du om Bjerkerts chanser?

– Jag vet faktiskt inte. Han är en seg räv och kan säkert vara med placeringsmässigt.

Mer öppet än tidigare

När det gäller andra VMS-förare som kan överraska och utmana i toppen nämns Robin Stjernström och Dennis Rotebäck.

– Vi tränar mycket tillsammans och är rätt lika alla tre, både i förberedelser och fart. Men det är enduro och det tävlingsdagen som gäller så det finns säkert andra också. Jag tror att kåsan blir mer öppen än tidigare nu när det inte är lika många elitåkare med, säger Oscar Blom.