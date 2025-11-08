BLOM SLOGS MEDVETSLÖS – TILL SJUKHUS MED BEKRÄFTAT ARMBROTT

Oscar Blom har brutit Novemberkåsan och ska enligt uppgifter ha kraschat illa i samband med SS4. Foto: Linus Johansson
Oscar Blom var ett av de stora hemmahoppen inför Novemberkåsan. Han var också med bra till en början, men i samband med den fjärde sträckan kraschade han illa. Såväl ambulans som räddningstjänst kallades till platsen.
Enligt uppgifter från Oscars familj körde han i precis efter vägövergången över Vassemålavägen, precis på väg ner mot Borghults mosse.
I samband med kraschen slogs Oscar medvetslös, men han var vaken när han lastades in i ambulansen.
Familjen berättar att Oscar har ett bekräftat armbrott och att han hade väldigt ont. I nuläget vet man inte mer än så.