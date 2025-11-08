BLOM SLOGS MEDVETSLÖS – TILL SJUKHUS MED BEKRÄFTAT ARMBROTT

Oscar Blom har brutit Novemberkåsan och ska enligt uppgifter ha kraschat illa i samband med SS4. Foto: Linus Johansson

Vimmerbyföraren Oscar Blom har kraschat illa och tvingats bryta Novemberkåsan i Vimmerby. Familjen bekräftar för Dagens Vimmerby att Oscar har förts till sjukhus med ett bekräftat armbrott.

Oscar Blom var ett av de stora hemmahoppen inför Novemberkåsan. Han var också med bra till en början, men i samband med den fjärde sträckan kraschade han illa. Såväl ambulans som räddningstjänst kallades till platsen.

Enligt uppgifter från Oscars familj körde han i precis efter vägövergången över Vassemålavägen, precis på väg ner mot Borghults mosse.

I samband med kraschen slogs Oscar medvetslös, men han var vaken när han lastades in i ambulansen.

Familjen berättar att Oscar har ett bekräftat armbrott och att han hade väldigt ont. I nuläget vet man inte mer än så.