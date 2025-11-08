Blom ska opereras efter kraschen – ”Är ledsen och har ont”

Novemberkåsan blev en mardröm för Oscar Blom, som nu tvingas till operation. Foto: Linus Johansson

På lördagskvällen kommer tråkiga nyheter gällande Vimmerbykillen Oscar Blom. Efter kraschen i Novemberkåsan krävs operation. ”Hans ena armbåge är krossad”, skriver Oscars mamma Veronica Blom till Dagens Vimmerby.

Få hade nog sett fram emot Novemberkåsan i Vimmerby lika mycket som Oscar Blom. Han startade också tävlingen bra innan olyckan var framme på specialsträcka fyra.

Redan på platsen för olyckan kunde det konstateras att han hade drabbats av ett armbrott och Oscar fördes med ambulans till sjukhuset i Västervik.

På lördagskvällen var vi i kontakt med Oscars mamma Veronica. Dessvärre var det inga roliga nyheter hon hade att delge.

”Han är i Västervik nu, men ska förflyttas till Linköping för operation. Hans armbåge är krossad och överarmsbrott och en del revben. Det är så himla synd om honom”, skriver Veronica Blom.

När vi var i kontakt med Veronica var hon med Oscar på sjukhuset. I nuläget vet de inte när Oscar kommer att opereras.

”Jag är hos honom nu. De vet nog mer imorgon när läkaren kommer igen”.

Hur är det med Oscar nu?

”Han är ledsen och har ont”.