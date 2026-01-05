05 januari 2026
Charlie och Elis Blom.

Charlie och Elis Blom från Vimmerby MS var några av de lokala förarna som körde Vintercupens första deltävling i Skövde. Foto: Privat

Så gick det när lokala enduroförare tävlade i Skövde

MOTOR 05 januari 2026 19.00

Det blev en riktig utmaning att köra enduro när flera lokala åkare deltog i Vintercupen Östra Skaraborgs premiärtävling i helgen. Vintervädret runt Skövde med kyla och ett lager nyfallen snö innebar hårda förhållanden.

Vintercupen är en tävling som anordnas i samarbete mellan sex klubbar i regionen. Upplägget är att förarna under ett heat ska försöka köra en eller flera sträckor på tid. Vanligtvis mellan 1,5 till 2 timmar. Både Vimmerby MS och Westerviks MSK hade åkare i deltävlingen.

I heat ett deltog fyra lokala åkare i klassen Ungdom E1 som totalt hade 33 startande. Bäst gick det för VMS-förarna Casper Lundberg och Charlie Blom som slutade plats 10 respektive plats 16. WMSK-åkarna Leon Norberg och Billy Bolmelid körde in på plats 26 och 27.

I heat två tog Elis Blom från VMS en fjärdeplats i klassen Ungdom E0 som hade 26 startande. I klassen Motion 50 – 59 körde WMSK:s Henrik Bolmelid in på plats 49 av 85 startande.

I tredje heatet kom VMS Martin Tildemyr på plats 3 i klassen Bredd med 20 deltagare.

Fakta

Resultat deltävling 1 Vintercupen Östra Skaraborg (lokala tävlande):

Klass Ungdom E0:

4. Elis Blom, VMS

Klass Ungdom E1:

10: Casper Lundberg, VMS

16: Charlie Blom, VMS

26: Leon Norberg, WMSK

27: Billy Bolmelid, WMSK

Klass Motion 50 - 59:

49: Henrik Bolmelid, WMSK

Klass Bredd:

3: Martin Tildemyr, VMS

Stefan Härnström

redaktion@dagensvimmerby.se

