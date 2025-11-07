Stjernström om interna VMS-kampen: "Man vill alltid försöka slå dem"

Robin Stjernström har två raka placeringar som nummer 26 i Novemberkåsan. På lördag gör han sin fjärde start. Foto: Arkivbild

26:a 2023. 26:a 2024. Nu ska Robin Stjernström bli bästa VMS-förare i Novemberkåsan. – Det är lite intern kamp och man vill alltid försöka slå dem, säger han om två av utmanarna i Oscar Blom och Dennis Rotebäck.

Robin Stjernström gör sin fjärde start i Novemberkåsan och känner sig förberedd inför kraftprovet. Han köpte nyligen hus i Hällerum och bor därför nära flera av sträckorna.

– Det ligger nära både trean och fyran. Fjärde sträckan har jag bra koll på sedan tidigare då jag är uppvuxen där, säger Stjernström.

Hur känns formen?

– Jag börjar bli lite nervös, men annars känns det bra. Jag hoppas att formen är lika bra på lördag.

Klättrade ordentligt ifjol

Robin Stjernström körde i Vimmerby både 2018 och 2023 och efter att ha brutit sin första Novemberkåsa har han tagit sig i mål i sina två senaste. Båda gångerna som nummer 26 och i fjol klättrade han rejält under andra halvan av tävlingen i Eksjö.

– Först och främst är målet att ta sig i mål. Sen får man se vart man hamnar, säger Stjernström.

Utöver totalplaceringen finns en morot i att bli bästa VMS-förare. Oscar Blom och Dennis Rotebäck har målats upp som två av de största utmanarna och Stjernström vill såklart åka fortare än träningskompisarna.

– Man vill alltid försöka slå dem och det är lite intern kamp mellan oss. Det blir tufft men man får försöka så gott det går, säger Stjernström som också lyfter fram Daniel Jönsson som en vass VMS-förare.

– Han är duktig och kan säkert åka bra.

Vem vinner Novemberkåsan?

– Jag tror att Elowson (Albin) blir farlig.