Wow vilken mäktig prestation, Robin! – Blev bästa hemmaförare

Robin Stjernström lyckades med bedriften att bli bästa Vimmerbyförare i Novemberkåsan. Foto: Linus Johansson

Robin Stjernström blev bästa hemmaförare i Novemberkåsan med sin tolfteplats. Dagen efter kunde han summera en tävling utan större missöden. – Idag känns det bara jäkligt skönt, men också väldigt slitsamt, skrattar han.

Många andra förare vittnar om krascher under tävlingens gång. Robin Stjernström däremot verkar i sammanhanget haft en relativt ”lugn” resa fram till sin tolfteplats.

– Jag hade väl egentligen inga större problem och jag kom igenom alla kärr på ett bra sätt. Det stora var ju att jag var väldigt trött och idag kan jag säga att det känns att man tagit ut sig, säger Robin Stjernström.

Hur nöjd är du med din tolfteplats?

– Jag är jättenöjd, det gick över förväntan.

”Tog väl ut sin rätt”

Han berättar att han gick ut hårt redan på dagsetappen.

– Jag har aldrig gått ut lika hårt som jag gjorde i den här tävlingen. Jag tänkte försöka hänga med lite från början och det tog väl ut sin rätt till slut. Det var en väldigt lång tävling och det känns roligt att ha lyckats genomföra en sån tävling.

Hur stort är det här för dig?

– Det är det största jag gjort inom min endurokarriär.

Som många andra framhåller han stämningen i skogen. Den sista och så långa och tuffa sträckan var dock publikstödet i det närmaste obefintligt.

– Det var väldigt bra stämning med mycket folk. På natten tunnade det ut mycket och sista sträckan hade jag med mig några ryggsäcksåkare och sen var det några kompisar i skogen, annars var det rätt tomt.