Över 30 000 i skogarna när kåsan blev en supersuccé: "Utan dem ingen tävling"

Fredrik Johansson (bilden) och Tomas Knutsson har tillsammans med många andra slitit hårt.

Lugnet efter stormen. Så känner nog skogarna kring Vimmerby i dag. Novemberkåsan 2025 blev en total succé i Vimmerby med över 30 000 människor ute i skogarna. – Det är faktiskt fantastiskt att få uppleva något sådant här, säger Tomas Knutsson som tillsammans med Fredrik Johansson höll i de flesta trådarna för jätteevenemanget.

Varken Fredrik Johansson eller Tomas Knutsson låter särskilt förstörda. Det är aningen märkligt med tanke på att Vimmerby MS-duon varit vakna fler timmar i sträck än vad någon skulle säga vore nyttigt.

Samtidigt har alla öst lovord över dem och Vimmerby MS för det här enorma evenemanget, vilket förstås gör det hela betydligt mer lätthanterligt.

– Det har verkligen flutit på bra. Tävlingsmässigt har det gått jättebra. Vid surhålen har det varit mycket folk överallt. Förr sa vi alltid att det var mest vid Borghults mosse, men nu har det varit lika många på varje ställe. Det har varit mycket mer folk än det brukar, säger tävlingsledaren Fredrik Johansson på måndagen.

Hur mycket folk uppskattar ni att det varit?

– Man brukar säga att det är mellan 25 000 och 30 000. Det går inte att säga att det varit mindre än 30 000 i år alltså.

Fylla på sträckorna

Bekymren har varit de vanliga.

– Det är ryggsäcksåkarna och fyllan på sträckorna, säger han.

Själv fick tävlingsledaren greppa en mikrofon och kliva ned i kärret på en av de mest välbesökta publikplatserna på sträcka två. Där sköts det raketer och dylikt under en längre period.

– Jag sa att jag var tävlingsledare och slutar ni inte släcker vi ned sträckan, sa Fredrik Johansson under natten till vår tidning.

Släcka ned någon sträcka behövde man aldrig, men nog blev det väl grisigt och mycket svineri på sina håll.

– Det blir ett irritationsmoment, inte minst för förarna. Folk som inte ska hjälpa dem och är kraftigt berusade kommer fram.

Men var det värre än tidigare år?

– Nej, det var det inte, men det var ju mycket mer folk generellt sett.

Oerhört tacksam mot alla som hjälpt till

Fredrik Johansson är så oerhört tacksam gentemot alla funktionärer som har gjort jätteevenemanget möjligt. Det krävs enormt många ideella krafter och många mantimmar för att ro kåsan i land.

– För alla funktionärer och hela staben har det varit långa dagar. Jag törs knappt prata med dem, säger han och skrattar:

– Framför allt de som gjort sträckorna. Herregud, vad folk har jobbat. Vi är väldigt tacksamma mot alla markägare och funktionärer. Jag måste få hylla dem. Utan dem ingen tävling.

Tomas Knutsson, den andra halvan av den här VMS-duon, är också lyrisk över hur helgen blev.

– Det är faktiskt fantastiskt att få uppleva något sådant här. Vi har fått så mycket beröm att man knappt klarar av att ta emot det. Vi har fått ett enormt gehör från allt och alla. Det är det bästa vi fått under våra kåsor och är ett kvitto på att vi anordnat en bra tävling. Det är det som gör att man orkar hålla på, säger han.

Tomas tycker att det allra mest flutit på väl.

– Det har inte varit några jättestörningar och det visar att allt förarbete har lönat sig. Vi har förberett väldigt hårt och det lönar sig att jobba hårt.

Sveriges längsta kåsa

Vid 07.30-tiden på söndagsmorgonen gick den sista föraren i mål. Då hade man totalt avverkat närmare 55 mil i vad som är den längsta kåsan någonsin.

– Det blev tillräckligt tufft. Vi ville göra en lång kåsa och att förarna skulle få åka om den. Det har vi kvitto på nu att det blev så. Det var roligt att vi hade Stjernström högt upp och att Dennis också gjorde bra resultat. Elowsson hade också att göra på sina ställen, så precis alla fick slita, säger Fredrik Johansson.

– 54,7 mil är nog rätt så historiskt. Det är ganska många mil om man åker norrut. En tredjedel kom ändå i mål, så förarna fick verkligen åka om det. Det är vårt signum här, de ska inte behöva bära sig igenom kärren, utan de ska få åka om det, säger Tomas Knutsson.

Hur sliten är du?

– Jag känner mig förvånansvärt pigg. Jag var vaken i 34 timmar i sträck, men man går på ruset. Det plingar i telefonen hela tiden och det är bara så roligt.

När kommer kåsan hit igen?

Kåsan 2026 kommer att köras i Uppsala. Men de senaste åren har Vimmerby MS varit en frekvent arrangör av kraftprovet. När kommer tävlingen hit härnäst?

– I natt drömde jag att vi fått tillståndet till SM klart, men man har ju blivit hjärntvättad, säger Fredrik Johansson och skrattar:

– 2027 är det också på gång på annat håll, så vi får se. Det kan nog bli här någon mer gång, jag har ju ljugit för mig själv tidigare. Det är ett jäkla slit, men nu när alla hör av sig känns det jättebra.

Blir det någon mer gång på 20-talet?

– Det tror jag inte, men man vet aldrig. Nu ska vi göra annat emellan i alla fall.

– Det här är tredje gången jag säger att jag aldrig mer ska jobba med en kåsa. Det är ungefär så man känner, men sedan glömmer man vissa saker. Vi får förfrågningar från andra klubbar om att hjälpa till när de ska arrangera. Vi har redan fått det från två håll och vi har sagt att vi inte ska hålla inne med kunskapen, säger Tomas Knutsson.

Men det dröjer tills det blir en ny kåsa i Vimmerby?

– Jag hjälpte ju till i Eksjö också, så det här var min tredje kåsa i rad. Man vet aldrig hur det blir.

Fredrik Johansson kan ännu inte säga något om vad tävlingen inneburit ekonomiskt för VMS.

– Nej, men plus måste vi gå. Vi vet att programbladen gått bra, men det är för tidigt att säga något om det nu.

